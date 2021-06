Bakan Akar'dan Kara Kuvvetlerinin 2230'uncu kuruluş yıl dönümü mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kara Kuvvetlerimizin kuruluşunun 2230'uncu yıl dönümünü en içten duygularla kutluyorum. Mete Han tarafından temelleri atılan Kara Kuvvetlerimiz, köklü tarihi, milli, manevi ve mesleki değerlere bağlı kahraman ve fedakar personeliyle dünyanın en saygın askeri güçlerinden biridir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetlerinin 2230'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Kara Kuvvetlerimizin kuruluşunun 2230'uncu yıl dönümünü en içten duygularla kutluyorum. Mete Han tarafından temelleri atılan Kara Kuvvetlerimiz, köklü tarihi, milli, manevi ve mesleki değerlere bağlı kahraman ve fedakâr personeliyle dünyanın en saygın askeri güçlerinden biridir. Kara Kuvvetlerimiz, vatanımızın, hudutlarımızın ve asil milletimizin güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadele etmiştir, etmektedir. Bu çerçevede yüksek teknolojiye sahip yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş kahraman Kara Kuvvetlerimiz, terörle mücadele kapsamında icra ettiği geniş çaplı harekâtlarla şanlı tarihine yeni ve büyük başarılar eklemiştir. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde icra edilen bu harekatlarla ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoru parçalanmış, sınırlarımızın, asil milletimizin ve umudunu bizlere bağlayan masum ve mazlum bölge halkının güvenliği sağlanmıştır. Kara Kuvvetlerimiz; salgın şartlarına rağmen ayrıca BM, NATO, AGİT, AB bünyesinde ve ikili anlaşmalar çerçevesinde Afganistan, Kosova, Bosna-Hersek, Azerbaycan, Libya, Katar, Somali gibi birçok coğrafyada bölgesel, küresel barış ve istikrara da büyük katkı sağlamaktadır. Tüm bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak personelinin niteliklerini, çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek amacıyla eğitim/tatbikat faaliyetlerine de aralıksız ve başarıyla devam etmektedir. Kara Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar personelini tüm bu başarılarından dolayı yürekten kutluyor, her birini alınlarından öpüyorum. Kara Kuvvetlerimiz, yedi iklim üç kıtaya barışı, adaleti, huzuru götüren atalarımızdan ve asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir. Bu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten günümüze kadar Kara Kuvvetlerimizin bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen tüm komutanlarımızı ve devlet büyüklerimizi saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar başta olmak üzere Kara Kuvvetlerimizin muvazzaf ve emekli tüm personelini kutluyor, kendilerine ve kıymetli aile fertlerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum" dedi.