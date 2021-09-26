Bakan Akar'dan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Kahraman Türk denizcileri; denizleriniz sakin, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı. Bakan Akar, yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Preveze Deniz Zaferi'nin 483'üncü yıl dönümünü ve kahraman leventlerimizin ‘Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Preveze Deniz Zaferi, denizcilik tarihimizin önemli bir dönüm noktasıdır. Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki şanlı Türk donanmasının kendisinden sayıca çok daha fazla olan birleşik Haçlı donanmasına karşı ustalıkla yaptığı taktik baskın neticesinde elde edilen bu zaferle birlikte Akdeniz'deki Türk hâkimiyeti tam anlamıyla pekişmiş ve Türk donanması, karşısına çıkılamayan bir deniz gücü olmuştur. Denizcilik usullerine en üst seviyede vakıf kaptanlarımızın ve kahraman leventlerimizin muharebe yeteneklerini gösteren bu savaş, aynı zamanda dünya denizcilik tarihi açısından da bir ders niteliği taşımakta, büyük bir şeref ve gurur abidesi olarak Türk denizcilerine ışık tutmaktadır.

Deniz Kuvvetlerimiz; Çaka Bey, Barbaros Hayrettin Paşa, Gazi Hasan Paşa, Kılıç Ali Paşa, Mezamorta Hüseyin Paşa, Oruç Reis, Piri Reis ve Turgut Reis gibi Türk ve dünya denizcilik tarihinde müstesna bir yer edinmiş bahriyelilerimizin başarılarından aldığı ilhamla dün olduğu gibi bugün de ‘Mavi Vatanımız'da etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak varlığını devam ettirmektedir.

Aynı zamanda Deniz Kuvvetlerimiz, kendi savaş gemisini tasarlayıp inşa edebilen dünyanın sayılı deniz güçlerinden biridir. Kahraman ve fedakâr personeli, yerli - millî silah sistemlerimizin sağladığı ateş gücü ve kesin vuruş kabiliyetiyle bölgemizin en güçlü donanmalarından birine sahip olan Deniz Kuvvetlerimiz; ‘Mavi Vatanımız'daki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumanın yanı sıra Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar uzanan denizlerde şanlı sancağımızı şerefle dalgalandırarak bölge ve dünya barışına önemli katkılarda bulunmaya ve asil milletimizin gururu olmaya devam etmektedir.

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin faaliyetlerini sürdürdüğümüz bu dönemde Deniz Kuvvetlerimiz, salgın şartlarına rağmen sadece 2020 yılı içerisinde tüm zamanların en yüksek deniz seyir süresi olan 200 bin saate ulaşmış, yine dünyadaki en büyük orduların dahi kesintisiz 150 günlük seyir sürelerini büyük başarı olarak kabul ettiği bir ortamda TCG Giresun gemimiz, 182 günlük kesintisiz seyir süresine ulaşarak bu alanda önemli bir başarı elde etmiştir. Bu üstün başarılarından dolayı, kahraman leventlerimizin her birinin alınlarından öpüyorum.

Yıl dönümü vesilesiyle başta Preveze Deniz Zaferi'nin mimarı Barbaros Hayrettin Paşa olmak üzere Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten günümüze kadar şanlı ordumuzun bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen tüm komutanlarımızı ve devlet büyüklerimizi saygıyla anıyorum.

Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve bahriyelilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Deniz Kuvvetlerimizin fedakar komutan ve mensuplarını en samimi duygularımla kutluyor, kendilerine kazasız, belasız; hayırlı başarılı görevler diliyorum. Kahraman Türk denizcileri, denizleriniz sakin, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun!”