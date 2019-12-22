Bakan Akar'dan ?ehit askerler i?in ba?sa?l??? mesaj?

M?LL? Savunma Bakan? Hulusi Akar, Hakkari'nin ?ukurca b?lgesinde el yap?m? patlay?c?n?n (EYP) infilak etmesi nedeniyle ve Be?ika ?st b?lgesinde enfeksiyon kaparak kald??? hastanede ?ehit olan 2 asker i?in ba?sa?l??? mesaj? yay?mlad?.

Milli Savunma Bakanl???'n?n Twitter hesab?nda yer alan ba?sa?l??? mesaj?nda, "Silah arkada??m?z, Hakkari ?ukurca b?lgesinde EYP patlamas? sonucu yaralanm??, yap?lan t?m m?dahalelere ra?men kurtar?lamayarak 21 Aral?k 2019 tarihinde ?ehit olmu?tur. Kahraman ?ehidimize ?ahs?m ve Milli Savunma Bakanl??? mensuplar? ad?na Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize ba?sa?l??? ve sab?r dilerim" ifadeleri yer ald?.

Ayr?ca Bakanl???n sosyal medya hesab?ndan yap?lan bir di?er payla??mda ise ?Be?ika ?s b?lgesinde n?bet esnas?nda sivrisinek ?s?rmas?ndan kaynaklanan Bat? Nil Vir?s? Enfeksiyonu ile rahats?zlanan kahraman silah arkada??m?z, 12 Eyl?l 2018 tarihinden bu yana yap?lan t?m m?dahalelere ra?men kurtar?lamayarak 21 Aral?k 2019 tarihinde ?ehit olmu?tur. Kahraman ?ehidimize, ?ahs?m ve Milli Savunma Bakanl??? Mensuplar? ad?na Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize ba?sa?l??? ve sab?r dilerim? ifadeleri kullan?ld?.