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Bakan Akar'dan şehit Harun Turhan'ın ailesine taziye ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan’ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.


Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan, Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşmüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehidin Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan aile evine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Akar, ziyaretin ardından aracına binmeden önce vatandaşlara, "Başımız sağ olsun" dedi.

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