İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Akar'dan şehit Pilot Gençcelep için taziye

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağının şehit olan pilotu Hv.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağının şehit olan pilotu Hv. Plt. Yzb. Burak Gençcelep için taziye mesajı yayımladı.



Bakan Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Nisan 2012 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.