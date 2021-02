Bakan Akar'dan TBMM Genel Kurulu'nda "Gara operasyonu" bilgilendirmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Planlanan 50'den fazla hedeften 48'i vurulmuştur. Diğer hedefler güvenlik nedeniyle hem kendi unsurlarımız hem de terör nedeniyle iptal edilmiştir. Hedeflerin vurulmasını müteakip saat 5.45'te hava hücum harekatı başlatılmış, özel kuvvet unsurlarımız helikopterle inmeye başlamıştır” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TBMM Genel Kurulu'nda "Gara operasyonuna" yönelik bilgilendirme yaptı.

Bakan Akar, Irak'ın toprak bütünlüğünü saygılı olduklarını belirterek, “Yıllardır ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmek, 83 milyon vatandaşımızı, asil milletimizi terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Irak kuzeyinde terör örgütünün sınır ötesindeki tahkimli mevzilerini ve barınma alanlarını imha etmek, hudut emniyetini ileride sağlamak ve azami teröristi etkisiz hale getirmek için operasyonlarımız icra edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Akar, şöyle konuştu:

“Bu bölgedeki teröristlerin bir kısmının Gara'yı seçtiği, oraya odaklandığı bize gelen bilgiler arasında bulunmaktadır. Teröristler her an gelebilirler diye korksalar da yine kendilerini emniyette hissetmişlerdir. Herhangi bir şekilde karadan destek olmadan yapılan bir operasyon olması nedeniyle daha önceki operasyonlardan farklıdır. Hedeflere yönelik ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır, hedefler özenle seçilmiş. Sivil halkın can güvenliğine özen gösterilmiştir, çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir."

13 Şubat 02.55'te uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarıyla, Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar ile İHA ve SİHA desteği ile harekatın başlatıldığını belirten Akar, “Planlanan 50'den fazla hedeften 48'i vurulmuştur. Diğer hedefler güvenlik nedeniyle hem kendi unsurlarımız hem de terör nedeniyle iptal edilmiştir. Hedeflerin vurulmasını müteakip saat 5.45'te hava hücum harekatı başlatılmış, özel kuvvet unsurlarımız helikopterle inmeye başlamıştır. İlk temasta bölgelerden birinde 2 şehit ve bir yaralı olmuştur. Yaralı subayımız hastanede şehit olmuştur. Buraya mutlaka kara operasyonu yapmak mecburiyetimiz var” dedi.

Mağaranın iki kapısı daha bulunduğunu söyleyen Akar, “Mağaranın içerisinden ateş edilip, el bombası atılıyordu. Askerlerimiz de gerekli karşılığı veriyordu. Sadece ve sadece göz yaşartıcı gaz kullanılmıştır. Teröristlere teslim olmaları yönünde sürekli çağrı yapıldı. Daha sonra mağara içinde ilerleme sırasında geçitlerin ve demir kapıların olduğu görüldü. İlerleme zor oldu. Akşam saatlerine doğru birinci terörist 'Ateş etmeyin teslim olmak istiyorum' diyerek dışarı çıktı. İçeride 7 terörist, alıkonulan 12'si Türk vatandaşı biri yabancı toplam 13 kişinin olduğu, alıkonulan 13 kişinin sözde mağara sorumlusu tarafından hava hücum harekatı başında 13 kişinin 05.45'te başlarına kurşun sıkılarak öldürüldükleri ifade edildi. İkinci bir terörist kaçarken yakalandı. Sözde mağara sorumlusu, YPG/PKK ilişkisini göstermesi için çok önemli. Alınan terörist, turuncu listede yer alan teröristlerden 2017'den önce Beytüşşebap'ta terör olaylarına katıldı ve buradan bir şekilde kaçtı. Kamışlı'da 2017-2018'de sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptı. Derik'te tedavi gördü. 2019 yılında sonbaharında sözde cezaevi sorumlusu olarak görevlendirildi. YPG/PKK arasında ilişki olmadıklarını söyleyenlerin bunu görmesi lazım. YPG'nin PKK'dan farkı yok” şeklinde konuştu.

Akar, vatandaşları teslim alma esasıyla hareket yapıldığını ifade ederek, "13 vatandaşımızın şehit edildiği bölmeye girildi. Önce çevrenin güvenliği alındıktan sonra. Görüldü ki 7 demir kapı ve parmaklık olduğu görülmüş oldu. Mağaranın durumu da videoyla görüntülendi. Gerekli tedbirler alındıktan sonra naaşlar tahliye edildi. Teröristlerin verdiği ifadelerdeki gibi fiilen görülmüş oldu. Operasyon oldukça zor şartlarda her ülkenin yapamayacağı şekilde gerçekleştirildi. Şehitlerimiz naaşları yurt içine nakledildikten sonra, oradaki unsurlarımız kademeli ve emniyetli bir şekilde yurt içine dönmeye başladı. Oradaki operasyonlarımız devam etti" diye konuştu.