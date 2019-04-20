Bakan Akar'dan terörle mücadele açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da TSK'nın tarihimizden aldığı ilham ve milletimizden aldığı destekle, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yüksekova'da yer alan 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında, dün yaşanan çatışma ve terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 4 askerin naaşının memleketlerine uğurlandığı törenin ardından 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçti.

Harekat Merkezi'nde dün Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmaya ilişkin detaylı bilgi alan Bakar Akar, "İcra edilen operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren ve bitme noktasına gelen terör örgütü, Berat Kandili'ni idrak ettiğimiz bir gecede üs bölgemize saldırarak bir kez daha ne kadar alçak, hain ve kalleş olduğunu göstermiştir." diye konuştu. "Bu menfur saldırılar bizleri yıldırmayacak." diyen Bakan Akar, icra ettiği görevlerle milletin gururu olan TSK'nın kendisine tevdi edilen görevleri, geçmişte olduğu gibi gelecekte de artan azim ve kararlılıkla yerine getireceğini söyledi.

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, "Vatan aşkıyla canlarını, millet sevdası ile yarınlarını feda eden kahramanlar, şanlı, şerefli tarihimizin en müstesna sayfalarında yerlerini almıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da TSK'nın tarihimizden aldığı ilham ve milletimizden aldığı destekle, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Evlatlarımız zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan ordumuzun kahraman ve fedakar mensupları olarak, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna şehitlik mertebesine ulaşmışlardır. Göstermiş oldukları yiğitlik ve cesaretle, Türk milletinin varlığının, birlik ve beraberliğinin ölümsüz birer sembolü olarak hatıraları sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaktır. Bu gazi ve kahraman millet, tarihin her döneminde olduğu gibi terör belasından en kısa sürede kurtulup, aydınlık gelecekte kendinden, yarınlarından emin olarak yaşamaya devam edecektir. Bizim şerefli vazifemiz de aziz milletimizin güven ve gurur kaynağı, bugünün ve geleceğin korkusuz muhafızları olarak her şart altında yılmadan mücadeleye devam etmek olacaktır. Şimdiye kadar yaptığımız operasyonlarla şehitlerimizin, gazilerimizin bir damla kanını, yakınlarının ise bir damla gözyaşlarını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız."