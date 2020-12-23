Bakan Akar'dan Yargıtay'a ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i ziyaret etti.

İlk olarak Yargıtay'a giderek Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile bir araya gelen Bakan Akar, daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile görüştü. Bakan Akar, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'e yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti.