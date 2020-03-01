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Bakan Akar'ın Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönettiği anların fotoğrafları paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesinin, Hatay’daki Taktik Komuta Yeri’nde Bahar Kalkanı Herakatı’nı yönettiği anların fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesinin, Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'nde Bahar Kalkanı Herakatı'nı yönettiği anların fotoğraflarını paylaştı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri'nde geçirdiği anımsatıldı. Bakan Akar'ın, 27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı Taktik Komuta Yeri'nde sevk ve idare etmeyi sürdürdüğü kaydedildi. Bakanlık, Bakan Akar ve komuta kademesinin Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönettiği anların fotoğraflarını servis etti.

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