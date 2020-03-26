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Bakan Albayrak: “Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz” dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadelede bankalar tarafından verilen destek taahhütlerine aykırı durum tespit eden vatandaşların, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) iletişim kanallarına başvuru yaparak, ilgili durumlarına hızlı çözüm bulabileceklerini açıkladı.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler” ifadelerine yer verdi.

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