Bakan Albayrak: “Gurur verici bir iş”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Uzun yıllardır hep Türkiye'de montaj sanayi, üretim adı altında başka yerlerden gelip, birleştirip ‘ihracat yapıyoruz' diyenlere inat, Türkiye güneş teknolojilerinden dünyada hatırı sayılabilir ülkelerden biri olacak bir tesisin açılışını yaptık” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Sincan Başkent OSB'deki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikasının açılış töreni sonrasında kameraların karşısına geçen Bakan Berat Albayrak, gurur verici bir tesisin açılışının yapıldığını belirtti. Bakan Albayrak, “Bugün tarihi bir gün, tarihi bir açılış yaptık. Bundan 4 sene önce bir stratejiden bahsetmiştik, milli enerji ve maden strateji belgesi kapsamındaki hedeflerimizden bahsetmiştik, bunun en tarihi adımlarından birisini atmış bulunuyoruz. Gurur verici bir iş. Türkiye açısından şu açıdan çok önemli, uzun yıllardır hep Türkiye'de montaj sanayi, üretim adı altında başka yerlerden gelip, birleştirip ‘ihracat yapıyoruz' diyenlere inat, Türkiye güneş teknolojilerinden dünyada hatırı sayılabilir ülkelerden biri olacak bir tesisin açılışını yaptık. Bu tesiste üretilecek yerli panellerle dünyanın en büyük güneş tarlasını Konya Karapınar'da, onun da açılışını yaptık. Sadece ekonomik anlamda, enerji politikaları anlamında değil ama bir psikolojik eşiğin aşılması anlamında tarihi bir iş. Milyar dolarlık pazar. Sadece Türkiye iç pazarını değil, aynı zamanda ihracat kapasitesini de genişlettiğiniz bir iş. Türkiye'nin katma değerli üretimle birlikte istihdama, dönüşüm modeline de çok önemli bir örnek olacak bir yatırım. Kendi insan kaynağınıza güvendiğinizde Türkiye artık bu teknolojilerde de söz sahibi ülkelerden birisi olacak. Bunun bir sonraki adımı enerji depolama. Biz bunu başardıysak, enerji depolama tesisinin de yakın gelecekte gerçekleştiğini göreceğiz” diye konuştu.

Bakan Albayrak, gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin ne olduğunu sorması üzerine, “Cumhurbaşkanımız dedi, Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Cuma'yı bekleyelim, Türkiye açısından çok güzel günler bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.