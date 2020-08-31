Bakan Albayrak: “Pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk”

çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, “Milli ekonomi hedefleri, istihdama dayalı üretim, vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşaallah. 2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşaallah ‘V' çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk”

Ayrıca ülkelerin ikinci çeyrek büyüme oranlarının yer aldığı bir grafik de paylaşan Bakan Albayrak, “Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk. Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli” ifadelerine yer verdi.