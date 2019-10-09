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Bakan Albayrak: "Rabbim, Mehmetçiğin yolunu açık etsin"

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, "Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, "Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.


Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, 'Barış Planı Harekatı'yla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, paylaşımında Türk askerinin muzaffer olmasını dileyerek, "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerini kullandı.

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