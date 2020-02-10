Bakan Albayrak: “Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “İdlib'de rejim güçlerinin alçakça saldırısıyla şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İdlib'in kuzeyinde meydana gelen saldırıda şehit düşen Türk askeri için Allah'tan rahmet, yaralılar için de acil şifalar diledi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Albayrak, “Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, barış ve huzuru korumak için bulundukları İdlib'de rejim güçlerinin alçakça saldırısıyla şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.