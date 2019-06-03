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Bakan Albayrak: "Yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız"

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, "İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız" dedi.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, "İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız" dedi.


Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından enflasyon rakamlarıyla ilgili bir paylaşım yaparak, "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız" ifadelerini kullandı.

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