İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Bilgin: “6'ncı Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce imzaladık”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6.

Dönem Toplu Sözleşmesi'nin imzalandığını açıkladı.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin maaş artışlarına ilişkin tabloyu da paylaştı. Bilgin, "6. Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye'nin en önemli göstergesidir" ifadelerine yer verdi.


Bakan Bilgin, memur sendikalarıyla varılan anlaşmaya göre, kamu personelinin 2022-23 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları %30 ile %35 arasında değiştiğini ifade etti. Bilgin, Pandeminin dünyayı sarsan ekonomik etkilerine rağmen çalışanları enflasyona ezdirmeme sözünün arkasında olduklarını vurguladı.


Bakan Bilgin, Kamu çalışanları için 3600 ek gösterge çalışmalarını bu sözleşme döneminde tamamlayacaklarını belirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.