Bakan Bilgin: "En düşük emekli maaşını ve bayram ikramiyelerini yükseltecek çalışmalarımızı önümüzdeki hafta başı Cumhurbaşkanımıza sunacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneği'ne (TÜED) yaptığı ziyarette, “En düşük emekli maaşını ve emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri yükseltecek çalışmamız var. En geç önümüzdeki hafta başı bu çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette Bakan Bilgin ve TÜED Başkanı Kazım Ergün, yaklaşık 15 dakika süren basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Ergün, TÜED'in emeklileri içeren talep ve beklentilerini bir dosya halinde Bakan Bilgin'e aktardı. Emeklilerin talepleri arasında Ramazan Bayramı öncesi emeklilerin bayram ikramiyesinin en düşük emekli maaşı olan 5 bin 500 liraya çekilmesi ve emekli maaşlarının yükseltilmesi talepleri de yer aldı.

“Emeklilere bir müjde vermenizi istirham ediyorum”

Ergün, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununu hızlıca çözüme kavuşturdukları için Bakan Bilgin'e teşekkür etti. Emekli aylıkları ve emekli ücretleri hakkında da taleplerini dile getiren Ergün, “Hayatın şartları çok zorlaştı. Bu çerçevede emeklilere bir müjde vermenizi istirham ediyorum. Emekli topluluğu sizin aylıklarında da takdir buyuracağınız bir müjde bekliyor. Bizim burada hayali bir rakam söylememiz yanlış olur. O takdiri sizlere bırakıyorum. Emekli bir beklenti içerisinde. Hayat çok pahalı” ifadelerini kulandı.

“5 bin 500 olan en düşük emekli aylığı bugünkü şartlar içerisinde yetersiz”

Emeklilerin talepleri çerçevesinde Ergün'ün verdiği dosyada yer alan sorun ve isteklerin son derece önemli olduğunu dile getiren Bilgin, “Tabii başkanımız şu an 5 bin 500 olan en düşük emekli aylığının bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını vurguladığını gördük. Ben de aynı fikirdeyim. Bununla ilgili alternatif çalışmalarımızı yaptık. EYT'den sonra yani yaklaşık 1 ay önce yapacağım açıklamayı belirli sebeplerinden dolayı bugün belirtiyorum. En düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif önerilerimiz var. Bunların yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var. Bütün bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var” açıklamasında bulundu.

“En geç önümüzdeki hafta başı bu çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim”

Emeklilere rahat nefes aldıracak ve bu yıkıcı ve tahrip edici enflasyonun etkilerini ortadan kaldıracak bir düzenlemenin üzerinde çalışmalar yaptığını belirten Bilgin, “Bu çalışmayı depremdeki çalışmalar nedeniyle bir müddet ertelemiş olduk. Fakat bu hafta içerisinde veya en geç önümüzdeki hafta başı bu çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Bütün bu karar süreçlerinin siyasal sorumlusu Başkanlık Sistemi'nde Cumhurbaşkanımıza aittir. Bunun gibi EYT, sözleşmeli personel, geçici işçiler gibi konularda sosyal devletin sorumluluğu bilinciyle Cumhurbaşkanımız bizi hep destekledi. İnanıyorum ki emeklilerin beklediği, onlara daha rahat nefes aldıracak, bugünkü tahribatın ekonomideki daha koruyacak önerilerimizin de Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirileceğini ümit ediyorum. Bu çalışma bütün emeklilerin hayatında ciddi bir rahatlama sağlayacaktır” diye konuştu.

Öte yandan Bakan Bilgin, deprem bölgelerinde de asgari ücret çalışması olduğunu bildirerek, çalışmanın tamamlanması halinde kamuoyuyla paylaşacağını sözlerine ekledi. Toplantı sonrasında TÜED Başkanı Ergün, Bakan Bilgin'e Emeklilere Hizmet Ödülü çerçevesinde bir plaket takdim etti.