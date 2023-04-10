Bakan Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa milletvekili adaylarıyla bir araya geldi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa milletvekili adaylarıyla Ankara'daki makamında bir araya geldi.

Adalet Bakanlığı'nda Bozdağ başkanlığında yapılan toplantıya AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile AK Parti milletvekili adayları Abdulkadir Emin Önen, Abdürrahim Dusak, Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyyüpoğlu, Hikmet Başak, Mehmet Faruk Pınarbaşı, Mahmut Kaçar, Nihat Kılıç, Emre Karaçizmeli, Abdullah Aksak, Abdurrahim Toru katıldı. Milletvekili adayı Mehmet İlhami Günbegi ise annesinin rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadı.

“Şanlıurfa'mız için aşkla çalışacağız”

Milletvekili adaylarıyla bir araya geldiği toplantıyı sosyal medyadan paylaşan Bakan Bozdağ, “AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı arkadaşlarımız ile biraraya geldik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti adayları olarak Şanlıurfa'mız için aşkla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa milletvekili adaylarına iftar yemeği de verdi.