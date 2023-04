Bakan Bozdağ, Ankara 2 Nolu Barosu'nun iftar programına katıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara 2 Nolu Barosu'nun Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlediği iftar programına katıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 5 Nisan Avukatlar Günü'nün anlam ve önemi çerçevesinde Altındağ Kültür Sarayı'nda Ankara 2 Nolu barosu avukatları ve depremzede ailelerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Düzenlenen programa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 22. Dönem Başkanı Bülent Arınç, Ankara 2 Nolu Barosu Başkanı Sabri Hafif ile bazı milletvekilleri de katıldı.

“Her Ramazan coşkuyla geçer ama bu sene Ramazan'a buruk başladık”

Sözlerine 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyerek başlayan Adalet Bakanı Bozdağ, "Her Ramazan büyük bir coşkuyla geçer, heyecanla geçer ülkemizde. Ancak maalesef bu sene 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi, büyük deprem nedeniyle Ramazan'a biraz buruk başladık. Nice canlarımız gitti. Nice binalar yıkıldı. Nice hayaller maalesef yok oldu. Ben bu iftar vesilesiyle hayatını kaybeden her bir insanımıza ayrı ayrı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar niyaz ediyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Vefat eden insanlarımızı geri getirmek bir gücümüz yok. Bu güç sadece yüce Allah'a aittir. Ama kalan emanetlerine, yakınlarına ve bu felaketten kurtulan her bir insanımıza sahip çıkmak, onların yaralarını iyileştirmek, yaraları sarmak, enkaz altında kalmış umutları yeniden diriltmek, onlara daha iyi yaşam imkanları sunmak elbette Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hepimizin Aziz milletimize şeref borcudur” dedi.

“Yıkılan evleri yeniden inşa edeceğiz”

Depremde yıkılan binaların yenilerini inşa edeceklerinin aktaran Bozdağ, “Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın da kamuoyuna ve aziz milletimize taahhüt ettiği şekil ve zaman içerisinde yani bir yıllık süre içerisinde depremde yıkılan evleri yeniden inşa edeceğiz. Deprem mevzuatına uygun daha sıhhatli, daha güvenli, depreme daha dirençli, daha iyi yaşam alanları oluşturacağız. Adeta Hatay'da Adıyaman'da, Maraş'ta, Antep'te, Malatya'da ve diğer deprem yaşayan yerlerde yeni kentler kuracağız. Yeni şehirler oluşturacağız. Bu yeşil alanlarıyla, parklarıyla, okullarıyla, sağlık tesisleriyle, ticari alanlarıyla, mescitleriyle, ibadethaneleriyle, otoparklarıyla, her türlü yaşam için gerekli imkanlarıyla, donanımlarıyla bir yeni şehirleşme hareketidir. Allah nasip ederse önümüzdeki bir yıl içerisinde bu taahhütlerin hepsinin bir bir yerine getirildiğine bütün avukat meslektaşlarım ve bütün Türk halkı şahit olacaktır. Çünkü bizim taahhüdümüz referansı belli bir taahhüttür. Van'da yaptık, Bingöl'de yaptık, Malatya'da yaptık, Elazığ'da yaptık, Tunceli'de yaptık, İzmir'de, Düzce'de yaptık” ifadelerine yer verdi.

"Bütün meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü yürekten kutluyorum”

5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlayan Bakan Bozdağ şöyle konuştu:

“Bugün bizleri bir araya getiren Baro Başkanımıza ve baro yönetimine huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Pek çok işiniz varken böylesi bir iftarda buluşmayı tercih edip buraya teşrif eden her bir davetliye ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin hukuk devleti vakfının güçlendirilmesi, millet yargıya güveni ve adalete güveninin arttırılması için barolarla, avukatlarla hukukçularla, yargı görevi yapan ve ona yardım eden herkesle el birliği içerisinde çalışıyoruz. Biliyoruz ki avukatlarımız yargı görevi yapanlar içerisinde en büyük gayreti gösterenlerin başında gelmektedir. Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü. Bu vesileyle de aramanın, hakkı savunmanın savunmaya ihtiyacı olanın savunmasını adil ve doğru dürüst yapmanın simgesi olan hak arayıcısı, hak savunucusu, bütün meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü yürekten kutluyorum.”

"Hiçbir saldırı, kim ne derse desin, nerede durulursa durulsun Kudüs'ün ve Mescidi Aksa'nın hukuki statüsünü değiştiremeyecektir”

Mescidi Aksa'ya yapılan saldırıyı kınayan Bakan Bozdağ şu ifadelere yer verdi:

“İsrail hükümetinin Kudüs'teki ümmeti Muhammed'in İslam aleminin kutsalı olan Mescidi Aksa'ya yaptığı silahlı baskın ve saldırıyı şahsım ve bu salonda bulunan herkes adına, aziz milletimiz adına bir kez daha lanetliyorum. İsrail hükümetini uluslararası hukuku, insan hakları hukukunu hiçe sayan, yok sayan bu eşkıya adımlarını derhal durdurmaya davet ediyorum. Hiçbir saldırı, kim ne derse desin, nerede durulursa durulsun Kudüs'ün ve Mescidi Aksa'nın hukuki statüsünü değiştiremeyecektir.”

Bakan Bozdağ'ın hitaplarının ardından meslekte 50.Yıl onur plaket töreni düzenlenirken, fotoğraf çekiminin ardından program sonlandı.