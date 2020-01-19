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Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türkiye-ABD ilişkileri ile Libya Konferansı’nı görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türkiye-ABD ilişkileri ile Libya Konferansı'nı görüştü.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla Türkiye-ABD ilişkilerini ve Libya Konferansı'nı görüştük. Libya'da kalıcı ateşkes ile siyasi sürece dönüş için tüm aktörlerle temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

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