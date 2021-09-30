Bakan Çavuşoğlu: “Almanya'da Türk asıllı milletvekili sayısı 18'e çıktı, bundan memnuniyet duyduk”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da gerçekleştirilen seçimleri değerlendirerek, “Türk kökenli milletvekili sayısının da arttığını ve bugüne kadar en yüksek noktaya geldiğini görüyoruz. Sayı 18'e çıktı bundan da ayrıca memnuniyet duyduk” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'la, Bakanlığın Fatin Rüştü Zorlu Toplantı Salonu'nda ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

2003 yılında başlatılan Afrika Açılım Politikasının, 2013 yılında Ortaklık Politikasına dönüştüğünü söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Bizim Afrika'ya yaklaşımımız Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulmalı ilkesine dayanıyor. Kalkınma çabalarına destek olmayı, aramızdaki kültürel, ticari ilişkileri artırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Afrika kıtasıyla ticaret hacmimiz 25 milyar doların üstünde”

Türk firmalarının Afrika ülkelerinde aktif olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Bugün firmalarımızın hayata geçirdiği projelerin toplam değeri 70 milyar doları geçti. Farklı ülkelerde gerçekten iş insanlarımız çok önemli projeleri hayata geçiriyorlar ve gururumuz oluyorlar. Kurumlarımız, sivil toplumumuz ve iş dünyamızla kıtanın her noktasında kalkınma faaliyetlerini destekliyoruz. Afrika kıtasıyla toplam ticaretimiz 2003 yılında 5.4 milyar dolardı. Bugün ise 25 milyar doların üstünde. Pandemiye rağmen bu rakam artıyor. Hedefimiz 50 milyar dolara ulaşmaktır. Bu yönde Afrika ülkeleriyle ve Afrika Birliği ile çalışmalarımızı devam ettireceğiz” diye konuştu.

Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi'nin salgın sebebiyle son 2 yıldır gerçekleştirilmediğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, “Bu yıl için bazı tarih önerileri oldu karşılıklı. En son Türkiye olarak biz 10-11 ve 17-18 Aralık'ta yapmayı önermiştik. Başkan bugün güzel bir haberle geldi. 17-18 Aralık'ta zirveyi yapabileceğimizi söylediler. Bu zirvenin çok başarılı geçmesini istiyoruz. Zirve marjında yan etkinlikler de düzenleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok net bir talimatı var. Tüm zirvelerden daha başarılı zirve olması gerekiyor” açıklamalarında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Mahamat ile başlıca bölgesel konuları da değerlendirdikleri bilgisini vererek, “Gine ve Mali'de darbeler oldu. Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Bir an önce ülkenin sivil demokrasiye dönmesini arzu ediyoruz. Bu konuda Türkiye olarak gereken desteği vereceğimizi söyledik” şeklinde konuştu.

TÜRKOVAC aşısında öncelik Afrika ülkelerinde

TÜRKOVAC aşısının hazır olduğu zaman Afrika'nın aşının paylaşılması konusunda öncelikli olacağını bildiren Bakan Çavuşoğlu, “Diğer aşıya ulaşamayan ülkelere de aynı şekilde en az gelişmiş ülkelere de bu aşının ulaşılması için gayret sarf edeceğiz. En son BioNTech firmasıyla Afrika ülkelerinin, Ruanda'nın Afrika'da ortak üretim yapma çalışmalarında bizde arabuluculuk yaptık destek verdik. İnşallah Uğur Şahin hocamızla beraber yapılan görüşmelerin olumlu neticelenir. Biz de Türkiye olarak buna katkı sağlamaya hazırız” ifadelerini kullandı.

“Türk asıllı milletvekili sayısı 18'e çıktı memnuniyet duyduk”

Almanya'da ve yapılan seçimleri de değerlendiren Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

“Almanya, Avrupa'nın en önemli ülkesi. Bizim de en büyük ticaret ortağımız ve müttefikimiz. Birçok konuda Almanya ile yakın iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Merkel ile çok yakın iş birliği ve diyaloğu oldu. Önümüzdeki günlerde Merkel'i ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacaktır Cumhurbaşkanımız. Bizim de Almanya ile bazı görüş ayrılıklarımız oldu da ama genel anlamda Almanya'nın daha sağ duyulu ve dürüst bir arabulucu olduğunu söyleyebilirim. Ticaret hacmimiz 40 milyar doların üstüne çıkıyor bu sene. Bu rakamı daha yüksek seviyelere çıkarmak için de çalışıyoruz. Türk kökenli milletvekili sayısının da arttığını ve bugüne kadar en yüksek noktaya geldiğini görüyoruz. Bu da Türklerin Almanya'da entegrasyon konusunda başarılı olduğunun bir göstergesi. Kültürde, sanatta, sporda, ekonomide ve siyasette Türk asıllı Almanya'da yaşayan Türk kardeşlerimiz son derece başarılılar. Sayı 18'e çıktı bundan da ayrıca memnuniyet duyduk.”