Bakan Çavuşoğlu Altındağlılarla iftar yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Altındağ Belediyesi'nin düzenlediği iftarda Beşikkaya Mahallesi sakinleri ile birlikte orucunu açtı.

Altındağlılar iftar sofrasında buluşmaya devam ediyor. Her akşam farklı bir mahallenin bir araya geldiği iftar sofralarında dillerden dua, gönüllerden ise sevgi eksik olmuyor. Beşikkaya Mahallesi sakinlerinin ağırlandığı iftar buluşmasına, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik de katıldı.

“İftar sofraları birlik ve beraberlik demektir”

Her akşam gerçekleşen iftar buluşmalarının birlik ve beraberliği güçlendirdiğinin altını çizen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “İftar sofraları birlik demek, beraberlik demektir. İftar buluşmalarımız sayesinde komşuluk ilişkileri güçleniyor, herkes mahallesindeki komşularını daha yakından tanıyor. Aynı apartmanda oturduğu halde birbirini tanımayan komşular aynı sofrada buluşuyor” dedi.

Başkan Balcı, “Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na bizleri yalnız bırakmadığı için tüm Altındağlılar adına çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olduğu daha nice Ramazanlara erişmeyi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.