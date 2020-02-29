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Bakan Çavuşoğlu: “Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın! Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Yunanistan’ın düzensiz göçmenlere yönelik uyguladığı politika ve sınırda yaşanan gelişmelere yönelik, “Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yönelik uyguladığı politika ve sınırda yaşanan gelişmelere yönelik, “Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan'ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var” paylaşımında bulundu.


Dışişleri Bakanı Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin göçmenler için sınır kapılarını Avrupa'ya açmasından sonra Yunan sınırına dayanan göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalara, sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.


Bakan Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda, “Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın! Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar. Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan'ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var” ifadelerine yer verdi.

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