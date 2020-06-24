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Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Bozkır ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanlığı’na seçilen Volkan Bozkır ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Volkan Bozkır ile görüştü.


Bakan Çavuşoğlu, görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen ilk Türk olan Büyükelçi Volkan Bozkır'ı bakanlığımızda misafir etmekten mutluluk duydum. Volkan ağabeyle gurur duyuyor, bu tarihi görevde başarılar diliyorum. Tüm çalışmalarında en büyük destekçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

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