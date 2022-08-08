Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti

Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreni öncesi Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, her yıl Türkiye'nin merkez teşkilatında ve dış temsilciliklerinde görevli büyükelçilerin katılımıyla düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın on üçüncüsü öncesinde Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti. Çavuşoğlu'na, Bakan Yardımcıları Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Büyükelçi Sedat Önal, Yavuz Selim Kıran ve çok sayıda Türk büyükelçi eşlik etti.

1973'ten bu yana terör örgütlerinin saldırılarında diplomatlar ile aile mensuplarından 41 şehit verildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Her sabah Bakanlığımızın girişinde aziz şehitlerimizin altın harflerle yazılı isimlerini görerek mesaimize başlıyoruz. Şehitlerimizin hatıralarını başta şehadet şerbetini içtikleri ülkelerde yaptırdığımız anıt ve plaketlerle her yıl düzenlediğimiz anma törenleriyle yaşatıyoruz" dedi.

Şehit yakınlarının, şehit emaneti olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Sizler devletimizin bekası, bayrağımızın dalgalanması için şehit düşen aziz meslektaşlarımızın bize emanetisiniz. Bugün varlığınızla bizleri onurlandırdığınız için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Acınız sadece teşkilatımızın değil milletimizin, devletimizin acısıdır. En büyük fedakarlığı yapan siz şehit yakınlarına tekrar başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Devletin tüm gücüyle diplomatların yanında olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Dünyanın en büyük 5 diplomatik ağından birini oluşturan 255 misyonumuzla bir bölümünüz zor coğrafyalarda görev yapıyorsunuz. Devletimiz tüm gücüyle sizlerin arkasındadır. Çalışmalarımızı şehitlerimizin vatan sevgilerinin ve hizmet aşklarının rehberliğinde sürdürüyoruz. Aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı ve minnetle eğiliyoruz. Vatan onlara minnettardır. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından şehitler için dua edildi. Daha sonra Çavuşoğlu ve törene katılan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, şehitliğe çelenk bıraktı. Törenin sonunda Çavuşoğlu, bakan yardımcılarıyla şehitlerin kabirlerine karanfil koydu.