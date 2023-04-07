Bakan Çavuşoğlu: “Herhangi bir ülkenin Türkiye'deki seçimlere karışmasını arzu etmeyiz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğuna vurgu yaparak, “Atatürk çok güzel söylemiş, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Her seçimde kararı bizim milletimiz verir. Milletimiz karar verecek. Herhangi bir ülkenin Türkiye'deki seçimlere karışmasını arzu etmeyiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. İkili ve gündemdeki uluslararası konuların ele alındığı görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede tahıl koridorunun ele alındığını dile getiren Çavuşoğlu, “İstanbul Tahıl Anlaşması, diplomasi ve müzakerelerin sonuç verdiğini de aynı zamanda gösteriyor. Diğer esir takası dahil bazı girişimlerde olduğu gibi anlaşmanın devam etmesine önem veriyoruz. Bu sadece Ukrayna'nın ve Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatı bakımından önemli değil, dünya gıda krizinin ve özellikle dünyadaki her hanenin yaşadığı sorunun azaltılması bakımından da önem arz ediyor. Rus tahılı ve gübresinin ihracının önündeki engellerinde kaldırılması gerektiği konusunda da mutabıkız” diye konuştu.

“Moskova'da her ülke tutumunu ve görüşlerini şeffaf ve açık bir şekilde dile getirdi”

3-4 Nisan tarihlerinde Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde Moskova'da “dörtlü” toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, “Moskova'da her ülke tutumunu ve görüşlerini şeffaf ve açık bir şekilde dile getirdi. Bu sürecin aynı şekilde şeffaf ve açık şekilde devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir toplantıda tüm meselelerin halledilemeyeceğini biliyoruz, gerçekçiyiz ama diyaloğun devam etmesi gerekiyor. İstişarelerin yoğunlaştırılarak devam etmesinde fayda var. ‘Dörtlü' Dışişleri Bakan Yardımcıları toplantısının gündemi ve ne zaman olacağını da bugün kendi aramızda değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte Rusya'dan gelecek haberle sizleri bilgilendirmiş olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

“(Ukrayna ve Rusya savaşı) Bu savaşın bir kazananı olmaz, barışın kaybedeni olmaz”

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için çalışmalarının devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, “Bahar ayında tekrar bir tırmanma olacağına yönelik endişelerimizi paylaşıyoruz. Bu savaşın bir kazananı olmaz, barışın kaybedeni olmaz. Tabii ki adil bir barışın. Bu savaşın müzakere ile sona erdirilmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda çabalarımızı sürdüreceğiz. Bunun için de dengeli, objektif yaklaşımımızı, ilkeli politikalarımızı aynen devam ettireceğiz” açıklamalarında bulundu.

“Açık şeffaf bir soruşturma mutlaka yapılmalıdır”

Bir gazetecinin Kuzey Akım boru hattına gerçekleştirilen saldırı hususunda Türkiye'nin tavrını sorması üzerine Çavuşoğlu, “Kuzey Akım boru hatlarına ciddi saldırı oldu. Dolayısıyla dünyada zaten Ukrayna ve Rusya savaşı ile başlayan enerji krizini daha da tetikledi. Biz Türkiye olarak özellikle bölgemizde enerji krizinin etkilerini azaltmak için her ne kadar yeni bulduğumuz doğalgaz sistemimize önümüzdeki günlerde bağlanacak olsa da hala dışa bağımlıyız. Buna rağmen bu krizin azaltılması konusunda önemli bir görev üstleniyoruz. Bu ciddi bir saldırıdır dolayısıyla bu saldırının kim tarafından neden yapıldığına dair soruşturma yapılması gerekiyor. Bu soruşturmanın bağımsız uzmanlar tarafından oluşan bir kuruluş tarafından yapılması, tüm tarafların bunun içinde olması ve neticesinin de ortaya çıkması gerekiyor. Açık şeffaf bir soruşturma mutlaka yapılmalıdır” ifadelerine yer verdi.

“İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Dışişleri Bakanı Cohen Mescid-i Aksa'nın statüsünü koruyacaklarına dair taahhütlerini de yinelemişlerdir”

‘Öncelikle İsrail'in Ramazan ayında Haram-i Şerif'in kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden bu saldırısını lanetliyorum' diyen Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Burada özellikle ibadet eden Müslümanlara yönelik İsrail polisinin muamelesi kabul edilemez, insanlık dışıdır. Cumhurbaşkanımız ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un telefon görüşmelerinde gerekse İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in Türkiye ziyaretlerinde Mescid-i Aksa'nın statüsünü koruyacaklarına dair taahhütlerini de yinelemişlerdir.”

“Filistin, Mescid-i Aksa ve Kudüs konusu bizim kırmızı çizgimizdir, Bu davadan taviz vermeyiz”

İsrail ile normalleşme sürecine ilişkin ise Çavuşoğlu, "İslam İşbirliği teşkilatı üyesi ülkelerle temasımız var. Bugün ayrıca, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad-El Maliki ile görüşeceğiz. Yine İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefonda konuşma talebini arkadaşlar iletti ama Bakan Lavrov ile toplantılarda olduğumuz için görüşemedik. Bugün mümkün olursa, saatlerimiz uyuşursa kendisiyle de görüşeceğiz. Bu düşüncelerimizi, endişelerimizi aktaracağız. Biz Türkiye olarak İsrail'le yeniden bir diyalog başlattık ama başta İsrail olmak üzere şunu herkes bilsin ki; bu Filistin davası pahasına olamaz. Filistin, Mescid-i Aksa ve Kudüs konusu bizim kırmızı çizgimizdir. Bu davadan taviz vermeyiz” şeklinde konuştu.

“Herhangi bir ülkenin Türkiye'deki seçimlere karışmasını arzu etmeyiz”

Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, “Türkiye, demokratik ve şeffaf seçimler gerçekleştiriyor. Atatürk çok güzel söylemiş, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Her seçimde kararı bizim milletimiz verir. Milletimiz karar verecek. Herhangi bir ülkenin Türkiye'deki seçimlere karışmasını arzu etmeyiz” dedi.