Bakan Çavuşoğlu: “Kim yaparsa yapsın demokrasiye karşı müdahalelere karşıyız”

Bunu her seferinde güçlü bir şekilde vurguluyoruz” açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Vincent Biruta ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu ve Biruta görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Biruta ile yapılan görüşmelerde Türkiye ve Ruanda arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Siyasi ilişkilerimiz iyi, ekonomik ilişkilerimizde kat etmemiz gereken mesafeler var. İkili ticaret hacmimiz hala istediğimiz seviyede değil. Geçen sene 81 milyon dolar civarındaydı. 2019'a göre bir artış var salgına rağmen fakat iş insanlarımız, firmalarımızın Ruanda'daki yatırım miktarına baktığımız zaman 400 milyon doları buluyor. Şu anda Ruanda firmalarımız için önemli fırsatlar sunuyor. Firmalarımızın da ilgi gösterdiğini görüyoruz” dedi.

FETÖ ile mücadele konusunda Ruanda'ya teşekkürlerini ileten Bakan Çavuşoğlu, “Maarif Vakfımızdan mesleki ve teknik okulu açmasını istediler. Şu anda hazırlıklar sürüyor, en kısa zamanda Maarif Vakfımız bu okulu açacak ama sadece bir okulla yetinmememiz gerekiyor. Eğitim alanında sadece bursların artırılması değil, Ruanda'da eğitim iş birliği konusunu artırmamız gerekiyor” diye konuştu.

"Kim yaparsa yapsın demokrasi karşı müdahalelere karşıyız, darbelere karşıyız"

Gine'de yapılan darbeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Biz nerede olursa olsun, kime karşı yapılırsa yapılsın, kim yaparsa yapsın demokrasi karşı müdahalelere karşıyız, darbelere karşıyız. Bunu her seferinde güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Darbelerden çok çekmiş bir milletiz. En son 15 Temmuz Darbe Girişimini de milletçe yendik. Sonuçta Gine'deki darbe girişimini de kınadık. Bakanlığımızın açıklamasını da takip etmişsinizdir. Gine bizim için dost ve kardeş bir ülkedir. Sonuçta bu badireyi de atlatacaklarına inanıyoruz. Mesajım, bu ülkeye yönelik dışarıdan herhangi bir müdahale olmamasıdır. Sömürgeci anlayış Afrika'yı sömürüyordu. Bunun olmayacağını anladılar ve istedikleri yönetimleri iş başına getirmek için yönetimleri değiştirmek için de değişik yollara başvuruyorlar. Darbeleri destekliyorlar sonra da göstermelik bir biçimde bu darbeyi kınıyorlar. Artık Afrika ülkelerinden bu kirli ellerinizi çekin.”