Bakan Çavuşoğlu: "Pandemiden önce açıkladığımız ‘Yeniden Asya' açılımının değerini salgın sırasında tekrar gördük"

Pandemiden önce açıkladığımız ‘Yeniden Asya' açılımının değerini salgın sırasında tekrar gördük” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen ‘Yeniden Asya; Türkiye'nin Asya Ülkeleri ile Ticaretinin Geliştirilmesinde Yeni Perspektifler' toplantısına katıldı.

“Büyükelçilerimize verdiğimiz en önemli görevlerden birisi ekonomi ve ticaret diplomasisi”

Türkiye'nin Avrupa'nın doğusunda Asya'nın da en batısında yer aldığını ve bu konumu en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıldığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Hem doğuyla hem batıyla ilişkilerimizi artırmaya çalışıyoruz. Ülkemizin, yatırımcılarımızın, üreticimizin çıkarı neredeyse oraya yöneliyoruz. Milletimizin en ayırıcı özelliklerinden birisi girişimci ruhudur. Bütün dünyayla temas kuran bir Bakanlık olarak bunu bizzat görüyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin mutlaka bir Türk girişimci bulursunuz. Biz de insanımızın bu özelliğini dış politikamıza yansıtıyoruz. Her coğrafyada bayrak gösterip insanımızın önünü açıyoruz. Dünyanın en büyük 5. diplomatik ağına sahip olduğumuzu sizler de biliyorsunuz. Ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılmasında asıl vazifemiz bizim sizlerin önünü açmak. Ticaret Bakanlığımızla birlikte büyük gayret gösteriyoruz. Büyükelçilerimize verdiğimiz en önemli görevlerden birisi ekonomi ve ticaret diplomasisi. Merkez Bankamızın son yaptığı bir çalışma var elimizde. Yeni büyükelçilik açtığımız 39 ülkeyle ticaretimizin yüzde 27 arttığını gösteriyor bu çalışma. El birliğiyle yürüttüğümüz ticaret diplomasisinin somut sonuçlarını almak bizler için en büyük ödüldür” açıklamasında bulundu.

"Pandemi ‘Yeniden Asya' bağlamındaki adımlarımızı yavaşlatsa bölgedeki faaliyetlerimizi sürdürdük"

19 ve 20. yüzyılların sırasıyla Amerika ve Avrupa'nın asırları olduğunu ve 21.yüzyılın Asya asrı olacağını belirten Bakan Çavuşoğlu “Birçok ülkede bu gerçeğin bilinciyle hareket ediyor. Avrupa Birliği de Çin'le kapsamlı yatırım anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla Çin'deki yatırımlarını korumak kritik bazı sektörlere giriş ve zorunlu teknoloji transferinin önlenmesi gibi alanlarda önemli kazanımlar elde etti. Bizim de bu kıtanın asli unsuru olarak bu gelmelere kayıtsız kalmamız düşünülemez. Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2019'da Yeniden Asya girişimini ilan ettik. Girişimin amacı Asya'yla yeniden daha güçlü bağlamlar özellikle ekonomik ilişkilerimizi ilerletmek. Yeniden Asya aslında sizlerin önünü daha fazla açmak için ortaya konulan bir girişimdir. Bu hususta görüşler ve tavsiyeleriniz bizler için çok önemlidir. Pandemi ‘Yeniden Asya' bağlamındaki adımlarımızı yavaşlatsa da bölgedeki faaliyetlerimizi sürdürdük. Tüm bakanlıklarımızın ve cumhurbaşkanlığı üst kurullarının aralarında bulunduğu 31 kurumdan müteşekkil bir eş güdüm kurulu kurduk. Geçen yıl 31 ülke için 40 ana faaliyet alanında eylem planları oluşturduk. Pandemiden önce bölge uzmanı akademisyen ve uzmanlarımızla bir araya gelerek yönlendirmelerini aldık ayrıca Asya ülkelerinin Ankara'da büyükelçileriyle de bir araya gelerek onların da düşüncelerini aldık” şeklinde konuştu.

“Bölge ülkeleri de bir yandan ekonomik olarak bağlı oldukları Çin, bir yandan güvenlik bağlı oldukları ABD arasında hassa denge kurmaya çalışıyorlar”

14 trilyon dolar hasılayla Çin'in dünyanın başlıca üretim ticaret ve yatırım merkezi olduğu bilgisini veren Bakan Çavuşoğlu “Çin'in 2028 yılında dünyanın en büyük ekonomisi olacağı tahmin ediliyor. Bölge ülkeleri de bir yandan ekonomik olarak bağlı oldukları Çin, bir yandan güvenlik bağlı oldukları ABD arasında hassa denge kurmaya çalışıyorlar. İkinci olarak güneydoğu Asya ülkeleri gelişmişlik düzeylerindeki farklara rağmen Asya Pasifik coğrafyasının gelecek vadeden parlak yıldızlarıdır. Üçüncü olarak Güney Asya'da büyüyen ekonomisi ve yoğun nüfus gücü ile bir üretim merkezi haline geldi. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Hindistan'da savunma sanayii ve yenilenebilir enerji konularında büyük potansiyel var. Hala Türk şirketlerince yürütülen önemli projeler mevcut. Keza Pakistan'la yakın siyasi ilişkilerimiz savunma sanayi başta olmak üzere önemli imkanlar sundu. Bugün firmalarımız Pakistan'da yoğun faaliyet gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.

“Bu girişim uzun vadeli yani günü birlik değil kısa vadeli değil”

‘Yeniden Asya' girişiminin uzun vadeli olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Dünyanın en büyük ekonomilerinin bile içe kapandığı devlet kurumlarının çöktüğü bir dönemde el birliğiyle turizmden, sanayiye, ekonomimizi canlı tutmayı başardık. Pandemiden önce açıkladığımız ‘Yeniden Asya' açılımının değerini salgın sırasında tekrar gördük. Bu girişim uzun vadeli yani günü birlik değil kısa vadeli değil. El birliğiyle ülkemiz için somut sonuçlar almaya çalışacağız” diye konuştu.