Bakan Çavuşoğlu: “PKK/YPG terör örgütü, Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ terör örgütünün yerini aldı”

Ama bölücü terör örgütü PKK/YPG aynı şekilde kuzeydoğu Suriye'de onun yerini aldı. Bu terör örgütüne de maalesef bazı Batılı müttefiklerimiz de destek veriyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya geldi. Gerçekleşen heyetler arası görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik konular ele alındı. Baş başa görüşme sonrasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, “İlişkilerimizin tüm boyutlarını ele aldık, verimli bir toplantı oldu. Özellikle ekonomik ilişkilerimize önem veriyoruz. Ticaretimiz pandemiye rağmen artıyor, 1 buçuk milyar doları geçti. Burada 5 milyar dolar hedefine ulaşmak için bize umut veriyor. Ama önümüzdeki süreçte 3'üncü Karma Ekonomi Komisyonu olmak üzere İş Forumu ve diğer toplantılarımızı gerçekleştirerek yeni bir ivme yakalamak istiyoruz. Karşılıklı yatırımların teşviki konusunda da üzerimize düşeni yapacağız. Savunma sanayi alanında da önemli fırsatlar var. Türkiye'de özellikle ihtiyaçlarımızın yüzde 70'ten fazlasını ürettiğimizi İvan'a az önce anlattım. Umarım bu sene gerçekleştireceğimiz Teknofest ve mayıs ayındaki İstanbul Savunma Sanayii Fuarı'na Slovakya'dan da heyetler katılır. Diğer taraftan savunma sanayii ile ilgili müttefikleri arası kısıtlamaları doğru bulmuyoruz. NATO Genel Sekreteri de bu konuda bir çalışma yapıyor” ifadelerini kullandı.

“Slovakya'ya AB üyelik sürecimize verdikleri destekleri için çok teşekkür ediyoruz”

Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakereleri hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Slovakya'ya AB üyelik sürecimize verdikleri destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Üyelik konusunda bizden de kaynaklanmayan, bir yavaşlama adeta bir durma var. Bu sadece bizimle ilgili de değil, hemen hemen müzakereleri tamamlayan Karadağ'ın AB üyeliği konusunda da maalesef bir durma var. Diğer taraftan henüz Arnavutluk ve Kuzey Makedonya müzakere için tarih alamadılar. Bu da Avrupa Birliği'nin genişleme politikasındaki farklı tutumlarının göstergesi” şeklinde konuştu.

“AB, ‘stratejik önemini biliyoruz' dediği Türkiye'yi yalnız bıraktı”

Türkiye'nin AB ilişkileri hakkında 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra hemen gerekli desteğin gelmediğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye AB ilişkilerinin mesafe kat edebilmesi için geçmişteki hataların tekrar edilmemesi gerekiyor. AB'nin daha stratejik ve daha samimi davranması gerekiyor. İvan, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bahsetti. Ondan sonra müzakerelerin durduğunu vurguladı. Oysa 15 Temmuz hain darbe girişiminden yaklaşık 1 sene geçtikten sonra o günkü Avrupa Birliği liderliği ‘darbeden sonra Türkiye'ye yeterli desteği veremedik, zamanında ziyaret edemedik' diye özür diledi. Sonuçta karşı karşıya kaldığı en ciddi tehditte bile AB, ‘stratejik önemini biliyoruz' dediği Türkiye'yi o zaman yalnız bıraktı. Daha sonraki süreçte ise siyasi saikler ile müzakereler durdu. Maalesef bu müzakerelerin durmasından sonra elimizde göç mutabakatı vardı. Buna baktığımız zaman da 2016'dan bu yana Türkiye, bu mutabakat gereğindeki tüm yükümlülüklerini yerine getirdi. AB ise getirmedi, getiremedi, getirmek istemedi. Son 1 sene içinde gerginliklere bakıldığında ise AB'nin kendi değerleriyle çelişme pahasına, haksız olduğunu bile bile, dayanışma anlayışı çerçevesinde tamamen Türkiye'nin aleyhinde oldu ve üyesi ülkelerin haksız politikalarını ve maksimalist taleplerini desteklemek durumunda kaldı. Sonuçta Aralık Zirvesi ile bunları geride bıraktığımızı düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Batı Balkanlar-Türkiye ayırımı yapmak doğru değil, AB'nin kendi müktesebatı ile de çelişiyor”

Aralık 2020 tarihli ortak zirvede AB ile pozitif bir havanın yakalandığına ve ikili ilişkilerin de bu eksende ilerlediğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, “Aralık zirvesinin sonuçları pozitifti, biz de pozitif adımlar atmaya başladık. Geldiğimiz noktada da düzenli bir diyaloğumuz var Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Aynı şekilde diğer AB ülkelerinin liderliğinde başta Merkel ve Macron olmak üzere. Bizim de muhataplarımız var. Gerek Borell, gerekse Ivan Korcok gibi üye ülkelerdeki dostlarımızla bir diyaloğumuz ve samimi bir çalışmamız var. Önümüzde önemli bir fırsat var. Bu ilişkileri bu pozitif atmosferi, değerlendirip ilerleme kat edebileceğimiz alanlarda somut adımlar atacak mıyız atmayacak mıyız? Pozitif atmosfer bir noktaya kadar iyi, özellikle de bu alanlarda adım atmak bakımından da faydalı. Ama bunun sürdürülebilir olması için karşılıklı adımları atmamız lazım. Bizim ise AB'den beklentilerimiz gayet sarih. Türkiye üye ülkedir, mektupta da yazdığı gibi. Batı Balkanlar- Türkiye ayırımı yapmak doğru değil, AB'nin kendi müktesebatı ile de çelişiyor. Biz bugüne kadar verdiğimiz sözleri tuttuk, bundan sonra da tutarız, her türlü kriteri yerine getirmeye hazırız. Önümüze siyasi engel çıkmasın. Somut adımlar atma konusunda ise, bizim önümüzdeki süreçte Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini, modernizasyonunu başarabiliriz. Her iki tarafın da yararına. Görüştüğümüz tüm muhataplarımız da bunu söylüyor. Bir de vize serbestisi ile ilgili konuda somut gelişmeler kaydedebiliriz, bu da bizim elimizde” açıklamasında bulundu.

“Avrupa Birliği'nin zamana oynamaması gerekiyor”

İlerleyen süreçte AB ile nasıl ortak adımlar atılabileceği, ilişkilerin nasıl daha iyiye gidebileceği hakkında çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Çavuoğlu, “Pozitif atmosfer iyi ama artık somut adım atma zamanı. Yani AB'nin zamana oynamaması gerekiyor. Bu üyelik konusu başka bir konu, çok kolay olmadığını ben de biliyorum. AB Bakanlığı ve Başmüzakerecilik de yapmış, Avrupa Konseyi'nde uzun yıllar görev yapmış olarak şu andaki tabloyu biliyorum. Ama mesafe kat edebileceğimiz, iki tarafın da yararına olan konularda bile Avrupa Birliği'nin zamana oynamaması gerekiyor. Bir dost olarak bunu açıkça söylüyorum. Sizin gibi dost ülkelerdeki temsilcilerin buradaki tutumu faydalı olacaktır” dedi.

“Her şeyden önce insani bir dram olduğunu görmezden gelemeyiz”

Suriye'deki iç savaşta 10'uncu yılın dolduğu belirtilerek son gelinen noktanın sorulması üzerine Bakan Çavuşoğlu, “Bugün geldiğimiz noktada iyimser olabileceğimiz noktalar da var. Ama halen karamsar olduğumuz konular da var. İnsani bir dram olduğunu her şeyden önce görmezden gelemeyiz. Bugün 13 milyondan fazla Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bunların yaklaşık 3.6 milyonu bizde yaşıyor. Bugün Suriye'nin kendi toprakları içinde 6 milyona yakın insan evini terk etmiş durumda, yine yaklaşık 5 milyon Suriyeli barınma ihtiyacı var. Bugün Suriye'de yaklaşık 2 buçuk milyon Suriyeli çocuk okula gidemiyor. Bizde de 1 milyon civarında okul çağında Suriyeli çocuk var ve bunların 700 bini okula gidebiliyor. Yani gerçekten insani bir dram var” şeklinde konuştu.

“PKK/YPG terör örgütü, Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ terör örgütünün yerini aldı”

Türkiye'nin güneyinde Suriye'nin ise kuzeydoğusunda yer alan bölgede PKK/YPG terör örgütünün yer aldığını belirten Çavuşoğlu, “DEAŞ bölücü terör örgütünden Suriye tamamen kurtulmasa bile artık herhangi bir yeri kontrol edemiyor. Ama bölücü terör örgütü PKK/YPG aynı şekilde onun yerini aldı kuzeydoğu Suriye'de. Bu terör örgütüne de maalesef bazı Batılı müttefiklerimiz de destek veriyor. Gerek sahada, gerekse o ülkelerde. Diğer yandan siyasi çözüme yanaşmayan bir rejim var. Bunu anayasa komisyonu toplantılarında da görüyoruz” dedi.

Slovak Bakandan Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesine övgü

Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı olduktan sonra Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olduğunu belirten Bakan Korcok, Türkiye'nin NATO'da çok önemli bir müttefikleri olduğunu söyledi. Ayrıca Türkiye'nin AB'ye üye olma konumundaki ülkeler içerisinde de yer aldığını anımsatan Bakan Korcok, Türkiye'nin çok önemli reformlar başlattığını ve bunun Avrupa Birliği için önemli adımlar olduğunu kaydetti. Korcok, Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon göçmen ve müttefike ev sahipliği yaptığını belirterek, bundan dolayı özel teşekkürlerini iletti. Korcok, Türkiye'nin Covid-19 pandemisi dönemindeki en başarılı ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, Slovakya'dan tatil için Türkiye'ye gelmek isteyenler için de adımlar atılacağını iletti.