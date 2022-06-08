Bakan Çavuşoğlu: “Teröristlerin bu bölgeden temizlenmesi konunda hem ABD'nin hem Rusya'nın taahhütleri var”

Suriyeli Kürtler ile PKK / YPG'yi bir tutmamak lazım. Bu terör örgütleri bazı ülkeler tarafından destekleniyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmamızın sebebi bu. Teröristlerin bu bölgeden temizlenmesi konunda hem ABD hem Rusya'nın taahhütleri var. Bu taahhütlerin yerine gelmesini beklemek bizim en doğal hakkımızdır” dedi.

Bakan Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'da bir araya geldi. Gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, tahıl krizine ilişkin, “Dünyada gıda krizinin gerçek bir kriz olduğunu söylemek isterim. Bu konuya sadece Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıl ürünü olarak değil Ukrayna ve Rusya'dan ihraç edilecek tahıl ve gübre olarak bakmak lazım. Mayınlar temizlenemeyecekse de güvenli bölge ve sizin de burada özellikle gemilerin Ukrayna'ya silah taşımamasından emin olmanız gerekiyor onu söylüyorsunuz. Sonuçta bunların da denetimini yapacak bir mekanizmanın oluşması ile hem bu ihracatın önündeki engeller kalkar hem de güvenlik endişeleri de ortadan kaldırılmış olur. Bu konuda yapıcı bir iş birliğine gitmekte fayda var. Biz müzakereye dönme konusunda birkaç haftaya oranla daha olumlu bir atmosferin olduğunu görüyoruz iki taraf yeniden bir araya gelmek isterse biz gerekli kolaylaştırıcı adımları atarız. Üzerimize düşeni yaparız. Liderler düzeyindeki bir toplantıya Türkiye'de ev sahipliği yapmak isteriz Ben bir ateşkesin sağlanabileceği bir çözüme inandığımı söyleyebilirim” açıklamasında bulundu.

“Teröristlerin temizlenmesi konusunda taahhütler var”

Çavuşoğlu, Rusya - Ukrayna Savaşı'nda kimseyi memnun etmek için hareket etmediklerini belirterek, “Bizim yaptırımlara katılmamamız, örneğin Ukrayna'yı memnun etmemiş olabilir, sonuçta biz dengeli bir politika üstleniyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. Hangi ülke ne diyecek diye hareket edecek değiliz. Duygusal tepkiler yerine savaşı sonlandıracak adımlara atmaya dönmeyi daha doğru buluyoruz” diye konuştu.

Suriye konusunun bugünkü görüşmede gündeme geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Biraz önce belirtiğim gibi maalesef Anayasa Komisyonunun 8. tur toplantısında da sonuç çıkmadı. Biz bu sürecin devam etmesini istiyoruz; Astana'daki toplantıya da aynı istek ile katılacağız. Diğer taraftan siyasi çözüm istemeyen bir rejim var. Tek çözüm siyasi çözümdür. Teröristlerden bahsetmiyorum ılımlı muhalifler ile uzlaşmaya varmak tek çözüm yoludur. Terör örgütlerinin de bu ülkeden temizlenmesi gerekiyor. Suriyeli Kürtler ile PKK / YPG'yi bir tutmamak lazım. Bu terör örgütleri bazı ülkeler tarafından destekleniyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmamızın sebebi bu. Teröristlerin bu bölgeden temizlenmesi konunda hem ABD hem Rusya'nın taahhütleri var. Bu taahhütlerin yerine gelmesini beklemek bizim en doğal hakkımızdır” açıklamasında bulundu.