İhlas Haber Ajansı

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Bakan Çavuşoğlu: "Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla yaptıkları toplantının ardından, "Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla yaptıkları toplantının ardından, "Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik" dedi.


Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısını değerlendirerek, "Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik, beklentilerimizi vurguladık" açıklamasında bulundu.

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