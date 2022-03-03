İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile bir görüşme gerçekleştirdi.


Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna Büyükelçisi Bodnar ile görüştüğünü ifade etti. Çavuşoğlu paylaşımında, "Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı eşiyle birlikte Bakanlığımızda ağırladık. Ukrayna'nın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimiz tam. Vatandaşlarımızın tahliye sürecindeki destekleri için Ukrayna makamlarına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.