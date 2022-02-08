Bakan Çavuşoğlu: ”Yunanistan kadar Avrupa Birliği'nin de suçu var”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın göçmenlere karşı tutumu hakkında, “Yunanistan kadar AB'nin de suçu var. Türkiye bunun onda birini yapsa Türkiye'nin nasıl eleştirilebileceğini bizler biliyoruz. Yunanistan ise tam tersi bu konuda destek görüyor” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'yla ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin baştan sona ele alındığını bildiren Çavuşoğlu, bir yılda yüzde 35'lik bir artışa 5 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için beraber çalışılacağını ifade etti.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Helsinki-İstanbul arasındaki uçuş sayısını 9'a çıkardığını ve gelecek hafta itibarıyla 10'a çıkacağını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, geçen yıl salgın dolayısıyla Finlandiya'dan 35 bin turistin geldiğini daha fazla turistin gelmesi için çalışılacağını belirtti.

Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin de değerlendirildiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Helsinki ruhunu AB ile ilişkilerimizde tekrar canlandırmak istiyoruz. Siyasi engeller olmadan teknik konuları AB ile müzakere edip üzerimize düşeni de yapmaya hazır olduğumuzu bir kere daha söylemek isterim. Sadece Türkiye-AB ilişkilerini değil iki ülkeyi ve bölgemizi ilgilendiren diğer konularda samimi bir şekilde ele aldık. Göç sorununu, güvenlik meselelerini değerlendirdik. Özellikle savunma sanayi alanında engellerin kaldırılması gerektiğini hatırlattım” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin de görüşmede değerlendirildiğini bildirerek bu gerilim hakkında taze bilgiler verildiğini söyledi.

“Yunanistan kadar Avrupa Birliği'nin de suçu var”

Açıklamalar sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı uygulamaları değerlendirdi. Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde insan haklarını açıkça ihlal ettiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Ege Denizi'nin ortasında çok sayıda göçmen bu geri itmeler yüzünden hatta Yunanistan'ın bu botları delmesi yüzünden birçok göçmen farklı ülkelerden göçmen hayatını kaybetti. Bu yaptığım eleştirileri sakın kimse yanlış anlamasın. Yunanistan'la belirli konularda görüş ayrılığımız olduğundan ya da ara ara ilişkilerimiz gerildiğinden bunu söylemiyorum. Yunanistan'la biz kendi aramızdaki meseleleri bazen konuşuyoruz, bazen adımlar atıyoruz, gerekeni yapıyoruz. Fakat bu bir devlet politikası haline geldi. Devlet politikası haline gelmesinin birinci sebebi Frontex'in burada Yunanistan'a yardımcı olması. Bunu gören AB Parlementosu Frontex'e karşı bir soruşturma başlattı. Bundan da bir şey çıkmadı. Yunanistan kadar AB'nin de suçu var. Türkiye bunun onda birini yapsa Türkiye'nin nasıl eleştirilebileceğini en iyi kendisi (Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto) bilir. Bizler biliyoruz. Yunanistan tam tersi bu konuda destek görüyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Hep beraber biz Taliban'a insan hakkı dersleri vermeye çalışıyoruz, Yunanistan'ın yaptığını nereye koyacağız”

Yunanistan'ın AB'nin sınırlarını koruduğu şeklinde mazeretleri olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, “Avrupa'nın sınırları doğuda ve güneyde Türkiye'den başlar, daha kuzeye gittiğimizde Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kafkasya, Rusya'dan başlar. Avrupa'nın sınırlarını koruyorsa bizler koruyoruz. Özellikle göçmen meselesinde Türkiye koruyor. Onun ya da bunun koruması önemli değil fakat sınırı koruyor diye insanlık dışı muameleleri görmezden gelmek ya da destek vermek AB'nin savunmaya çalıştığı değerlerle kökten çelişiyor. Hep beraber biz Taliban'a insan hakkı dersleri vermeye çalışıyoruz. Herkese saygı duy, insan hakları, kadın ve çocuk hakları gibi. Yunanistan'ın yaptığını nereye koyacağız?” açıklamasında bulundu.

Yunanistan'a göçmenlere uyguladığı davranışlar yüzünden yaptırım uygulanması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, “18 Mart Türkiye AB Ortak Bildirisi'nin güncellemek istiyoruz ve burada iş birliği önemli. Göçmenlere nerede yaşarsa yaşasın, ister dönmek istesin isterse başka ülkede yaşamak istesin yardımcı olmamız lazım fakat burada bu göçmenlere insanlık dışı muamele olduğu zaman da onu kim yaparsa yapsın dur dememiz lazım” şeklinde konuştu.