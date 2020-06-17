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Bakan Çavuşoğlu'ndan Volkan Bozkır'a kutlama mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 75’inci Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır’ı yayımladığı bir mesajla kutladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 75'inci Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır'ı yayımladığı bir mesajla kutladı.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır'ı kutladı. Bakan Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aday gösterdiğimiz BE Volkan Bozkır, üye ülkelerin büyük desteğiyle BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçildi. Türkiye'nin saygın konumunu ortaya koyan bu gurur verici başarıdan dolayı Volkan Ağabeyi kutluyorum. Çalışmalarının destekçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.

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