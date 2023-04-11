Bakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla hem iftar hem gençlik buluşması

İftarın ardından Bakan Çavuşoğlu, 'İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a adlı gençlik buluşmasında gençlerle bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, “Keçiören'de vatandaşlarımızla beraber olmanın, gençlerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir soruya ise, “Cumhurbaşkanımızın sergilediği liderlik tüm dünyanın takdirini kazanmıştır.” şeklinde cevap verdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ise Bakan Çavuşoğlu'nu Keçiören'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Çavuşoğlu gençlerden gelen birçok soruyu da yanıtlayarak merak edilen konuları aydınlattı.