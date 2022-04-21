Bakan Derya Yanık ve Bakanlık yöneticileri şehit aileleriyle iftarda buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakan yardımcıları ve birim amirleri Ankara'da, 81 ilin müdürü ise bulundukları illerdeki şehit ailelerinin bugünkü iftar sofrasına konuk oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ramazan dolayısıyla tüm illerde şehit ailelerinin evlerine iftarda ziyaretler gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 22 Şubat'ta Senegal'de görevdeyken kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in Ankara'daki ailesinin evine ziyarette bulundu. Şehidin ailesine başsağlığı dileyen Bakan Yanık onlarla sohbet etti, desteklerini dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bugünkü organizasyonu kapsamında bakan yardımcıları ve birim amirleri de Ankara'da şehit ailelerinin evlerinde onlarla iftar sofrasına oturdu. İl müdürleri de bulundukları illerdeki şehit ailelerini ziyaret etti.

344 bin hane ziyareti gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca devletin, şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu hissettirmek, toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı artırmak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda Bakanlık personeli tarafından bayramlarda, milli günlerde; Anneler Günü, Babalar Günü gibi özel günlerde şehit yakınları ve gazilere moral destek ziyaretlerinde bulunuluyor. Bakanlık personeli tarafından bugüne kadar 344 bin hane ziyareti gerçekleştirildi.