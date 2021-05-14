Bakan Dönmez: “2021'in ilk çeyreğinde maden üretimi yüzde 41 artışla 306 milyon tonu aştı”

Bakan Dönmez, 2021 yılında maden üretimine hızlı başladıklarını belirterek, 2021'in ilk üç ayında maden üretiminin 306 milyon tonu aştığını kaydetti. Dönmez, maden üretiminde ilk üç ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 daha fazla maden ürettiklerini belirterek, yeraltı kaynaklarını Türk milletinin hizmetine sunmaya devam edeceklerini aktardı.

Bakan Dönmez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yer alan infografiğe göre, 2020 yılı ilk üç ayda 217 milyon ton olan maden üretimi, 2021 yılı ilk üç ayında 306 milyon tona yükseldi. İnfografiğe göre, maden üretiminin yüzde 41 artış ile 89 milyon ton maden üretildi. Ayrıca infografikte, en fazla üretim yapan ilk şehir sırasıyla; Ankara, Manisa ve İzmir oldu.