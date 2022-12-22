Bakan Dönmez: “2023'te günlük 100 bin varil yurt içi petrol üretme hedefi koyduk”

yılında yani önümüzdeki yıl, kamu-özel günlük 100 bin varil yurt içi petrol üretime hedefi koyduk” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da bir otelde Türkiye'de faaliyet gösteren kamu ve özel sermayeli petrol arama-üretim şirketlerini buluşturma amacıyla düzenlenen 14. Hdirokarbon Arama-Üretim Sektörü İstişare Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda ayrıca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Tiryaki ve Mehmet Ferruh Akalın, Türkiye'nin enerji alanında ihtiyaç duyduğu tüm yasal düzenlemelerde özel sektörün görüşlerini ilgili kamu kurumlarıyla paylaşan Petform'da Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Cesur, Turkish Petroleum International Company (TPIC) Genel Müdürü Edip Müyesseroğlu ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Genel Müdürü Cevat Genç'in yanı sıra, Ağa Maden, Anadolu Aslanı, Arar Petrol, Atlı Enerji, Bordrill, Çalık Petrol, Derkim, Enpet Enerji, Petrogas gibi petrol arama-üretim şirketlerinin temsilcileri de yer aldı.

“Son 20 yılda toplamda 41,3 milyar dolarlık petrol ve gaz ithalatının önüne geçtik”

Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmada, denizlerin yanı sıra karadaki sondaj çalışmalarında da önemli bir ivme yakaladıklarını belirterek, “Son 20 yılda yeni keşiflerle birlikte 354,2 milyon varil ham petrol ve 12,2 milyar metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştirdik. Bugünün fiyatlarını dikkate alacak olursak, 28,3 milyar dolarlık yerli ham petrol üretimi, 13 milyar dolarlık yerli gaz üretimi gerçekleştirdiğimizi ifade edebilirim. Böylece son 20 yılda toplamda 41,3 milyar dolarlık petrol ve gaz ithalatının önüne geçtik. Yani Türkiye'nin yumuşak karnı olan enerjide cari açığımızın kapanmasına önemli bir katkı sağladık” diye konuştu.

Özel ve kamunun günlük ham petrol üretiminin 1998 yılından sonra ilk defa 2020 yılında 60 bin varili geçerek 2022 ekim itibarıyla 71 varile ulaştığını dile getiren Bakan Dönmez, “5 yıllık periyotlara baktığımızda, 2012-2016 arası ham petrol üretimimiz 85 milyon varil iken bu rakam 2017-2021 arasında 104,6 milyon varile yükselmiş oldu. Yani petrolde yüzde 20'lik bir üretim artışı sağladık. Bu yıl ekim itibarıyla 10 aylık ham petrol üretimimiz özel ve kamu toplam 20,6 milyon varile, doğal gaz üretimimiz ise 326,6 milyon metreküpe ulaştı” dedi.

“Karadeniz'de bizi izlemeye devam edin”

Bakan Dönmez, doğal gazda cumhuriyet tarihi boyunca üretilen gaz miktarının 16,5 milyar metreküp olduğunu hatırlatarak, “Sadece Karadeniz gazıyla bugüne kadar ürettiğimiz gazın yaklaşık 33 katını tek keşifte yakaladık. Karadeniz'de yeni kuyular açmaya devam ediyoruz. Daha önce de dediğimiz gibi arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin” ifadelerini kullandı.

“2023'te günlük 100 bin varil yurt içi petrol üretme hedefi koyduk”

2022'nin karada petrol arama ve üretimi açısından verimli bir yıl olduğuna vurgu yapan Bakan Dönmez, “Türkiye Petrolleri, Adana'da Çukurova sahasında 8 milyon varillik bir rezerv keşfetti. Gabar'da Şehit Esma Çevik Sahasında değeri bugünkü rakamlarla 12 milyar doları bulan 150 milyon varillik yeni bir rezerv keşfi yaptık. Yurt içi petrol üretimimiz bugün özel sektör ve kamu toplamda yaklaşık 80 bin varile ulaştığını söyleyebiliriz. İnşallah cumhuriyetimizin 100. yılında yani önümüzdeki yıl kamu-özel günlük 100 bin varil yurt içi petrol üretme hedefi koyduk” diye konuştu.

Aktif kule sayısı ele alındığı önceki dönemlerde çalışan kule sayısının 15 olduğunu kaydeden Dönmez, şu an aktif kule sayısının 54'e ulaştığını, ulaşılan söz konusu bu rakamla Türkiye'nin Avrupa'da arama faaliyetlerinin en yoğun olduğu ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Dönmez, son 20 yılda yapılan yeni keşifler ve mevcut sahaların ‘üretilebilirlik' oranlarının artırılmasıyla mevcut ham petrol rezervinin yüzde 115'ine karşılık gelen 635 milyon varil rezerv ilavesinin gerçekleştirildiğini aktardı.

“Bir damla petrol bile olsa yerli kaynağımızı çıkarıp ülke ekonomisine kazandıracağız”

Medyada ‘seçim yaklaşıyor, petrol buldular, gaz buldular' şeklinde haberlerin yayınlandığını söyleyen Dönmez, “Bizim bu çabalarımızı küçük düşürmeye çalışan bazı aklı evveller olsa da biz her zaman şunu savunuyoruz: Bir damla petrol bile olsa yerli kaynağımızı çıkarıp ülke ekonomisine kazandıracağız. Biz bütün bu çalışmaları kendi imkanlarımızla kendi insan kaynağımızla gerçekleştiriyoruz. En büyük zenginliğimiz bu” dedi.

“Oturduğu yerden ahkam kesmeyi marifet bilen tiplerin ne dediği çok da umurumuzda değil”

Dönmez, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ömründe bir gün bile sahaya gitmemiş, oradaki zorlukları, meşakkatleri görmemiş, oturduğu yerden ahkam kesmeyi marifet bilen tiplerin ne dediği çok da umurumuzda değil. Biz yerli olanın, biz milli olanın peşindeyiz. Biz bu ülkenin kaynaklarını vatandaşlarımızın emrine nasıl sunarız onun derdindeyiz.

Biz tabiri caizse bu araştırmalarımızı adeta iğneyle kuyu kazar gibi yapıyoruz. Ve ardındaki bu yoğun emeği, bu gayreti, bu çabayı birileri kendine kişisel rant devşirmeye ya da kendine muhalefet goygoyu yapmayı dert ediniyorsa şunu iyi bilsinler ki karşı çıktıkları şey bu ülkenin menfaatleridir. Karşı çıktıkları Türkiye'nin enerji bağımsızlığıdır. Enerji milli bir konudur. Enerji menfaatler üstü bir konudur.”

“2022 yılı itibarıyla 30'u yerli, 10'u yabancı toplam 40 şirket arama-üretim faaliyetlerinde bulunuyor”

Dönmez, son 21 yılda petrol arama ve üretim faaliyetlerine 15 milyar dolar yatırım yaptıkları bilgisini vererek, “Bu yatırımların yüzde 63'ü Türkiye Petrolleri, yüzde 37'si ise yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından yapıldı. 2022 yılı itibarıyla 30'u yerli, 10'u yabancı toplam 40 şirket arama-üretim faaliyetlerinde bulunuyor” ifadelerine yer verdi.

“Bu yıl toplamda 403 bin 880 metre sondaj yaptık”

2020 yılının aynı dönemi ila kıyaslandığında açılan kuyu sayısında yüzde 75 artış sağlandığını dile getiren Dönmez, “Bu yıl toplamda 403 bin 880 metre sondaj yaptık. Yıl sonu itibarıyla bu rakamın daha da artmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Devlet hissesi gelirlerinde de 2022 yılı 10 aylık dönemde yaklaşık 5 milyar lira gelir elde ederek bugüne kadarki en yüksek meblağa ulaştık”

2022'de bugüne kadar 349'u arama, 156'sı işletme ruhsatı olmak üzere toplam 505 petrol ruhsatında faaliyetlerin devam ettiği bilgisini veren, “Bu son 5 yılda ulaştığımız en yüksek sayı oldu. Devlet hissesi gelirlerinde de 2022 yılı 10 aylık dönemde yaklaşık 5 milyar lira gelir elde ederek bugüne kadarki en yüksek meblağa ulaştık” dedi.

Toplantı, Bakan Dönmez'in konuşmasının ardından basına kapalı şekilde devam etti.