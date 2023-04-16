Bakan Dönmez, dev açılış öncesi Filyos'ta incelemede bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde dev açılış öncesi incelemelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının karaya çıkacağı ilk nokta olan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ndeki son hazırlıkları önce havadan, sonra da tesise gelerek incelemede bulundu. Bakan Dönmez sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Büyük güne son 4. Türkiye milli gazıyla buluşmayı bekliyor. Durmadan, yılmadan, yorulmadan hedefe” ifadelerini kullandı.