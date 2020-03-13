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Bakan Dönmez: “EPDK benzin türlerine etanol karıştırılmasına ilişkin yükümlülüğü 3 ay askıya aldı”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “EPDK benzin türlerine etanol karıştırılmasına ilişkin yükümlülüğü 3 ay askıya aldı.

Kararla piyasada artan talep karşılanacak ve spekülatif fiyat artışları önlenecek” dedi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan benzin türlerine etanol karıştırılması zorunluluğunun 3 ay süreyle askıya alınması haberi üzerine resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Kovid-19 salgını nedeniyle talebin arttığı dezenfektan ve kolonyaların üretiminde yaklaşık 20 bin metreküplük ilave etanol kapasitesi sağlanmasına ilişkin Bakan Dönmez, “Artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği içinde yerli üretimle karşılanması için EPDK benzin türlerine etanol karıştırılmasına ilişkin yükümlülüğü 3 ay askıya aldı. Kararla piyasada artan talep karşılanacak ve spekülatif fiyat artışları önlenecek” ifadelerini kullandı.

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