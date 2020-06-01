İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Dönmez: “Fatih, Karadeniz seferinin ilk durağı Trabzon'a ulaştı”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz seferinin ilk durağı olan Trabzon’a ulaştığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz seferinin ilk durağı olan Trabzon'a ulaştığını açıkladı.


Bakan Dönmez, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Karadeniz seferi için Haydarpaşa Limanı'nda uğurlanan Fatih sondaj gemisinin Trabzon'a ulaştığını bildirdi. Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kule birleştirme işlemi ve diğer hazırlıkları burada yapılacak olan gemimiz, sondaj lokasyonu için tekrar harekete geçecek. Hedefimiz Tuna-1 kuyusu” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.