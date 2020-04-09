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Bakan Dönmez, Fatih sondaj gemisinin sıradaki durağını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Fatih sondaj gemimiz Boğaz geçiş hazırlığı için Haydarpaşa Limanı’na yanaşacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Fatih sondaj gemimiz Boğaz geçiş hazırlığı için Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak. Teknik hazırlıkların ardından yeni durağı Karadeniz olacak” dedi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Fatih sondaj gemimiz Boğaz geçiş hazırlığı için Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak. Teknik hazırlıkların ardından yeni durağı Karadeniz olacak. Gemi personelimizin sağlığı için bütün Covid-19 tedbirlerimizi aldık. Tüm mürettebatımıza başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun” dedi.

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