Bakan Dönmez, IEA Başkanı Birol'u “Dünyanın en etkili 100 kişi” arasına seçildiği için tebrik etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'u “Dünyanın en etkili 100 kişisi” arasına seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TIME dergisi tarafından “Dünyanın en etkili 100 kişi” arasına seçilen Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'u tebrik etti. Bakan Dönmez, IEA Başkanı Birol'un enerji alanında yaptığı vizyoner ve sorumlu çalışmaların dünyanın geleceğine olumlu katkılar sunacağına inandığını ifade etti.