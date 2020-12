Bakan Dönmez: "İnşallah yerli otomobilimizi yollarımızda görmeye başladığımızda yerli şarj ünitelerimiz olacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İnşallah yerli otomobilimizi yollarımızda görmeye başladığımızda yerli şarj ünitelerimiz olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, GES projesi ve e-şarj açılış törenine katıldı. Bakanlık merkez yerleşkesinde gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Dönmez, Enerji Bakanlığı olarak kendilerine yakışır bir projeyle, enerjiyi hem yenilenebilir kaynaklardan elde ettikleri hem de enerji verimliliği sağladıkları bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Bu konudaki hedeflerini Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nda ifade ettiklerini dile getiren Bakan Dönmez, “Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjide kamu öncü olacak dedik. Önce kendimizden başlayarak diğer kurumlara örnek ve rol model olacak işleri hayata geçireceğimizi söyledik. Bunun ilk adımı olarak kampüsümüz GES projesini ve e-şarj istasyonlarını bugün hizmete alıyoruz. TEDAŞ başta olmak üzere projede emeği geçen herkesi kutluyorum. Güneş enerjisi santralimiz 999 Kw kurulu güce sahip. Santralimiz, 7 binada 5 bin 29 metrekarelik çatıyı, 2 binada 165 metrekarelik cephe ve 353 metrekarelik otopark üstü olmak üzere toplam 5 bin 547 metrekarelik bir alana kuruldu. Çatı, cephe ve otopark alanında toplamda 2 bin 872 adet güneş paneli kullandık. Yemekhane, otopark, K, L, M, N blokları, kreş, sağlık tesisi, misafirhane, ısı merkezi ve TEİAŞ binalarını artık güneş enerjisiyle aydınlatacağız. Yerli ve temiz enerji kaynağıyla elektriğimizi sağlayacağız. Yaklaşık 2 hafta önce kabulü yapılarak santralimizi devreye aldık. Bugüne kadar 118 bin kWh enerji ürettik. İnşallah kampüsümüzün yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini buradan karşılayacağız. Tabii mevsim şartlarını da göz önüne alırsak bu oran bahar ve yaz aylarında yüzde 25'lere kadar çıkartmış olacağız” dedi.

Bir diğer açılışın da TEDAŞ binasının önündeki park alanına yaptıkları e-şarj istasyonları olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, “Açık otoparklarımıza 2 adet 50 kW DC hızlı şarj ve 22 kW AC şarj istasyonu kurduk. Her iki şarj istasyonumuzun kablo çıkışları hem Avrupa ve ABD menşeili hem de Uzakdoğu menşeili araçları şarj edebilecek şekilde donatıldı. Böylece şarj istasyonumuz dünyada üretilen bütün elektrikli araçların kullanımına uygun hale getirildi. 52 kWh bataryalı bir araç 50 kW DC şarj istasyonunda yaklaşık 1 buçuk saatte, 22 kW AC şarj istasyonunda yaklaşık 2 buçuk saatte dolacak” ifadelerini aktardı.

Kampüse daha fazla enerji verimliliği sağlamak için gerekli dönüşüm ve revizyon çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Bakan Dönmez, “A, B, C, D, E, F ve R blokta incelemelerimiz tamamlandı. A, B, C, D bloktaki asansörlerle birlikte kampüsümüzün sıcak su ve ısınma ihtiyacını karşılayan ısı merkezimizde bulunan 4 adet eski ve verimsiz ısı kazanını yeni nesil kazanlarla değiştirdik. Böylece enerji verimliliğini kampüsümüzün her noktasına taşıdığımız bir altyapıyı inşa ediyoruz. Bu blokların bir kısmında ofis tavan armatürleri, led panel armatürlerle değiştirildi. A, B, C, D blokta tadilat yapılan ofislerde bulunan peteklerin ahşap kapamaları da ısı transferinin daha verimli olması için söküldü. Kampüsümüzün mevcut trafoları ve jeneratörleri de enerji ihtiyacımızı karşılamıyordu. Sık sık arızalar meydana geliyordu. Enerji güvenliği ve enerji verimliliği için 2 adet 1400 KVA, 2 adet 2000Kva jeneratör ile 4 adet 1600 KVA trafo, 1600 KVA kuru tip trafonun montajı ve kablo çekim işleri tamamlandı. F bloğun altında ortak veri merkezi oluşturarak Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının veri merkezlerini tek bir noktada topladık. Böylece bilgi güvenliğinin sağlanması adına önemli bir kurumsal uygulamayı da hayata geçirdik” diye konuştu.

Tüm kamu kurumlarına, özel sektöre, sanayicilere, üniversitelere, tarımsal faaliyette bulunan vatandaşlara, kendi elektriğini kendi üretmek isteyen herkese çağrı yapan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

“Fırsat kapınızda, gelin bölgenizdeki elektrik dağıtım şirketine başvurun ve kendi elektriğinizi kendiniz üretmeye başlayın. Bunun için gerekli bütün şartları oluşturduk. Son çıkan kanunla birlikte 5 MW'lık üst limit sınırı da kaldırıldı. Tesisinizin kurulu elektrik gücü ne kadarsa, o kadar kurulu güçte yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisi kurma imkanına kavuşmuş oldunuz. Bu rüzgar olabilir, güneş olabilir veya hidrolik olabilir. Yaklaşık iki yıl önce bu limit 1 megawatt'tı, bunun limitini 5 MW'a Cumhurbaşkanlığı Kararı ile çıkarmıştık. Şimdi herkes bu tesisleri kurulu güçlerine kadar kurma imkanına sahip olacak. Böylece yatırımcılarımıza hızlı, bürokratik süreçlere takılmayan ve vergiden muaf bir statü kazandırmış olduk. Lisanssız enerji üretimiyle birlikte enerji gibi dev bütçeli yatırımları tabana yaymaya başladık. Lisanssız elektrik kurulu gücünde bu adımlarla ciddi bir ilerleme sağladık. Güneş enerjisinde lisanssız elektrik kurulu gücümüz 6 bin 184 MW'i geçti. Türkiye genelinde güneş enerjisine dayalı lisanssız üretim yapan toplam 7 bin 370 santralimiz mevcut. Bir kez daha bütün vatandaşlarımıza ‘Kendi elektriğini, kendin üret' çağrısı yapıyoruz. Güneş enerjisiyle birlikte hem siz hem de ülkemiz kazansın istiyoruz. Türkiye'nin güneşi, Türkiye'nin enerjisi olsun istiyoruz.”

Konuşmasının ardından açılışı yapılan e-şarj ünitesinde şarj olan otomobillerden birisine binen Bakan Dönmez, bakanlık otoparkında kısa süre otomobil kullandı. Daha sonra otomobili park edip şarja takan Bakan Dönmez, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Önümüzdeki hafta sonu ilk lityum üretim tesisimizin açılışını sayın Cumhurbaşkanımızın uzaktan katılımıyla Eskişehir'de yapacağız"

Atılan bu adımın yerli otomobil için de önemli olduğunu dile getiren Bakan Dönmez, “Şu anda elektrik şarj üniteleriyle alakalı olarak yerli çalışan firmalarda var, bir taraftan onunda yerlileşmesi çok önemli. İnşallah yerli otomobilimizi yollarımızda görmeye başladığımızda, yerli şarj ünitelerimiz olacak. Yine bir başka gelişmede şu; araçlarda kullanılan pillerde ağırlıklı olarak lityum kullanılıyor. İnşallah önümüzdeki hafta sonu da ilk lityum üretim tesisimizin, pilot tesisimizin açılışını da sayın Cumhurbaşkanımızın uzaktan katılımıyla Eskişehir'de yapmış olacağız. Zaten Türkiye'de otomobil sanayi yıllardır bir gelişim içerisinde, ciddi bir yan sanayimiz söz konusu, inşallah elektrikli otomobillerle birlikte başka bir kulvarda çok daha hızlı bir giriş yapmış olacağız elektrikli otomobil dünyasına. Mevcut klasik otomobil üreten birçok firma aynı zamanda elektrikli otomobil üretmeye başladılar. Geleceğin dünyasında bundan sonra elektrikli araçları çok daha fazla göreceğiz. Bu, çevre kirliliği başta olmak üzere birçok alanda bize büyük avantajlar sağlayacak. Ama bir taraftan da elektrik üretim, dağıtım şebekeleri açısından da yeni bir alan önümüze çıkmış olacak. Çünkü, binlerce aracın aynı anda şarj edilmesi gerekecek. Bunların erişilebilir olması son derece önemli. Otoparklarda, klasik akaryakıt istasyonlarında bu şarj ünitelerini göreceğiz. Evlerde, işyerlerinde belki biraz daha yavaş şarj eden ünitelerimiz olacak, AVM'lerde olacak. Otoparklarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız düzenleme yaptı, belirli sayıda araçların şarj edilebilmesi için zorunluluklar getirdi. Bununla ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız müştereken koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez, sistemle beraber nakit kullanımının dışında kart kullanımının da olacağını belirterek, bu kartların ülke genelinde geçerliliğinin olacağını söyledi.

AFAD'a hijyeni ürünü gönderildi

Programın ardından Bakan Dönmez, AFAD arama kurtarma personellerine, AFAD'a destek veren gönüllü kuruluşların personellerine ve 81 ildeki tüm personele ETİ Maden tarafından üretilen temizlik ürünlerinin yola çıkma törenine katıldı. Gönderim öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, Türkiye'nin afet ve depremlerle zaman zaman yüz yüze kaldığını belirterek, “Orada hakikaten büyük bir fedakarlıkla çalışan insanlarımız var. Şüphesiz bu tip hediyelerle onların emeğinin karşılığını verme imkanımız yok. Ama bizleri hatırlamaları açısından ve kamuoyunda bir kez daha bu bilinci hatırlatmak adına böyle bir organizasyonu yapmayı uygun görmüştük” diye konuştu.

Gönderim için yeni ürün olan bulaşık deterjanının yetişmesini beklediklerini dile getiren Bakan Dönmez, “Şimdi ürünlerimizin hepsinden birer paket yaparak AFAD çalışanlarına ve gönüllülerine buradan yolcu edeceğiz. Tekrar AFAD Başkanımız başta olmak üzere arama kurtarma faaliyetlerine destek veren tüm kardeşlerimizi minnetle anıyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun” şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez, bu paketlerin daha önce de sağlık personellerine ve güvenlik personellerine gönderildiğini hatırlattı. Törenin ardından içlerinde ETİ Maden ürünlerinin olduğu tırlar 81 şehre dağıtılmak üzere yola çıktı.