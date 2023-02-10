İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Dönmez İslahiye'de deprem bölgesini havadan inceledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İslahiye’de deprem bölgesini havadan incelediEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İslahiye’deki deprem bölgesinde helikopterle incelemelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İslahiye'de deprem bölgesini havadan inceledi


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İslahiye'deki deprem bölgesinde helikopterle incelemelerde bulundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.