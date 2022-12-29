Bakan Dönmez: “Siyasi hezeyanlarla Türkiye'nin büyük atılımlarını hedef alanlar sadece kendilerini komik duruma düşürmektedir”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Siyasi hezeyanlarla Türkiye'nin büyük atılımlarını hedef alanlar sadece kendilerini komik duruma düşürmektedir” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye, 20 yıldır her alanda kabuğunu kırmaya devam ediyor. Petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerimiz de enerji bağımsızlığımız için hayati önem taşıyor. Siyasi hezeyanlarla Türkiye'nin büyük atılımlarını hedef alanlar sadece kendilerini komik duruma düşürmektedir. Sakarya Gaz Sahası'nda yürüttüğümüz çalışmalar bir seçim vaadi değil, Türkiye'nin yüzüncü yılında üretime başlayacak bir mega projedir. Türkiye'nin konutlar için 33 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olan Sakarya Gaz Sahası rezervi, uluslararası bağımsız denetim kurumları tarafından teyit edilmiş ve üretime hazır hale getirilmek üzere çalışmalar büyük bir özveri ile sürmektedir. Uluslararası enerji piyasalarında da literatüre girmiş milli bir başarının, siyasi hırslarına esir olmuş kesimleri rahatsız etmesi son derece üzücü. Milli duruşundan şüphe ettiğimiz bu kişilere en iyi cevabı hiç şüphesiz yine milletimiz verecektir. Türkiye yüzyılında, enerjide tam bağımsız bir ülke olmak için çalışmalarımız; hazmedemeyenlere ve engel olmaya çalışanlara rağmen kararlılıkla sürecektir” ifadelerini kullandı.