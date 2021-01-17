Bakan Dönmez, Soma'da ilk doğalgaz abonesinin evini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'nın Soma ilçesinde doğalgaz arzı töreni sonrası doğalgaza abone olan ilk ailenin evine misafir olarak doğalgaz ateşinde demlenen çay içti.

Bakan Dönmez konuyla alakalı sosyal medya hesabı Twitter'dan da bir paylaşım yaptı. Dönmez yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

“Gelenek olduğu üzere doğalgazla demlenen ilk çayı Soma'da doğalgazın ilk verildiği Şentürk ailesinin evinde içtik. Bizi de kadrajına sığdıran emektar fotoğrafçı Nazım ağabeyimize teşekkür ederiz.”