Bakan Dönmez: “Son 17 yılda rüzgarda kurulu gücümüz neredeyse 400 kat arttı”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 17 yılda rüzgarda kurulu gücümüz neredeyse 400 kat arttı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Ankara'da bir otelde düzenlenen 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne katıldı. Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmada, yenilenebilir enerji alanında büyük projelere ve dev yatırımlara imza attıklarını aktararak, "Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir mottosuyla mümbit Anadolu coğrafyasının bereketini enerjiye dönüştürdük. Hamdolsun bu yılın ilk 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırarak yüzde 64 oldu. Bu rakamın yüzde 46'sı yenilenebilir enerjiden geliyor. Burada en sevindirici husus bu ortalamanın her ay inişli çıkışlı değil düzenli bir seyir halinde ilerlemesi oldu. Gelişmelerle birlikte Milli Enerji ve Maden Politikasında ilan ettiğimiz kısa vadede elektrik üretiminin üçte ikisini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etme hedefimizi yakaladık" diye konuştu.

Önümüzdeki üç yılda ekonomik büyümeyle beraber enerji talebinde artış olacağına dikkati çeken Dönmez, Türkiye'nin rüzgardan elektrik üretiminde Avrupa'da beşinci sırada olduğunun altını çizerek, “Bugün, yaklaşık yüzde 8'lerde olan bu oranı ilk etapta yüzde 10'lara çekmeyi hedefliyoruz. Rüzgardan elektrik üretimimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre ekimde yüzde 14,6 son 5 yıllık dönemde ise yaklaşık yüzde 70 arttı" şeklinde konuştu.

Toplam kurulu gücün yüzde 48'inin yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu söyleyen Dönmez, bugün itibarıyla lisanslı ve lisanssız toplam 262 rüzgar santralinde toplam kurulu gücün yaklaşık 7 bin 500 megavata ulaştığını belirterek, "Rüzgar kurulu gücünde Avrupa'da 6, dünyada 12. sıradayız. 2017-2027 dönemi için belirlediğimiz 10 bin megavat rüzgar enerji santrali kurulu güç hedefimizin bin 500 megavatlık kısmını tamamladık. İnşallah buradaki hedefimize zamanında ulaşacağımıza inanıyorum. 2002'de rüzgar kaynaklı kurulu gücümüz sadece 19 megavattı. 2008'de 364 megavata ulaştık. Bugün 7 bin 500 megavatlara geldik ve inşallah önümüzdeki dönem bu rakam daha da artacak. Son 17 yılda rüzgar da kurulu gücümüz neredeyse 400 kat arttı" dedi.

Bakan Dönmez, 2014'te ilk defa 15 rüzgar enerji santralinden faydalanan yerli katkı ilave fiyatı uygulamasından yararlanan tesis sayısının 1 Ocak 2019'dan itibaren 91'e ulaştığını kaydederek, 1 Ocak 2020'de yerli katkı ilave payından faydalanmak isteyen tüm santrallerden 203 başvuru aldıklarını belirtti. Kurulacak fabrikada toplam yerlilik oranının asgari olarak yüzde 65 olacak şekilde rüzgar türbinlerinin üretileceğini bildiren Dönmez, “İlk Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmasını kazanan konsorsiyumun yıllık 400 megavat kapasiteli yerli malı belgeli ve yerli katkı oranlarına göre üretilmiş ya da tedarik edilmiş aksamı kullanacağı fabrikanın kurulumu tamamlanmak üzere. Kısa sürede türbin üretimine geçmiş olacağız. Fabrikada toplam yerlilik oranı asgari yüzde 65 olacak şekilde rüzgar türbinleri üretilecek" ifadelerini kullandı.

Dönmez, kurulacak fabrikayla rüzgar endüstrisi konusunda 10 yıl süreli Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüleceği merkezin de tamamlanarak devreye gireceğini kaydetti. Fabrika ve Ar-Ge merkezinin kurulumunda ve işletilmesinde toplam 2 bin 250 kişilik istihdam sağlanacağını vurgulayan Dönmez, fabrika kurulum ve işletilmesinin mavi ve beyaz yaka ayrı ayrı olmak üzere en az yüzde 90, Ar-Ge faaliyetlerinde en az yüzde 80 yerli istihdam sağlanacağını söyledi. Dönmez, bugün rüzgar enerjisi sektörünün 17 bin kişiye istihdam sağladığını belirterek, ileri ki 5 yılda sektörde yüzde 85'lik büyüme öngörüldüğünü kaydetti.

Programa, Bakan Dönmez'in yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Enerji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Hakan Yıldırım, milletvekilleri ve ülke genelinden enerji sektörü temsilcileri katıldı.