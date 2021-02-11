Bakan Dönmez:” Türkiye, bugün itibariyle TANAP aracılığıyla 9.4 milyar metreküp doğal gaz almıştır”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ”Hem Türkiye hem de Avrupa için arz güvenliğinin artırılmasına yönelik bir sonraki adım olarak Avrupa'ya ilk ticari gaz sevkiyatı 2020 yılının son gününde gerçekleştirilmiştir. Türkiye, bugün itibariyle TANAP aracılığıyla 9.4 milyar metreküp doğal gaz almıştır. Çok sayıda projeyi birlikte hayata geçirmiş bulunmaktayız ve hayata geçirmeye de devam edeceğiz” dedi.

Bakan Dönmez, Güney Gaz Koridoru Danışma Konseyi 7. Bakanlar Toplantısına videokonferans yöntemiyle katıldı. Bakan Dönmez, Türkiye'nin Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi aracılığıyla aldığı doğal gaz, LNG terminallerinin kapasitesi ve Türkiye'nin doğal gaz altyapısı gibi konuları ele aldı.

“Türkiye, bugün itibariyle TANAP aracılığıyla 9.4 milyar metreküp doğal gaz almıştır”

Bakan Dönmez, Türkiye ve Azerbaycan'ın siyasi desteği olmadan Güney Gaz Koridoru düşüncesinin gerçeğe dönüşmeyeceğini belirterek, Avrupa'ya bir boru hattının geliştirilmesine yönelik bölgesel siyasi çabalar ve desteğin çok büyük olduğunu ve sonuçlarından tüm bölgenin fayda sağladığını söyledi. Dönmez, ”Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP), Güney Gaz Koridoru'nun bel kemiği olarak işbirliğimizin somut bir örneğini teşkil ettiğini söylemeye gerek bile olduğunu sanmıyorum. Bizler hepimiz TANAP'ın 2018 yılında ve TAP'ın Kasım 2020 tarihinde tamamlandığına tanık olduk. Benzer şekilde, hem Türkiye hem de Avrupa için arz güvenliğinin artırılmasına yönelik bir sonraki adım olarak Avrupa'ya ilk ticari gaz sevkiyatı 2020 yılının son gününde gerçekleştirilmiştir. Türkiye, bugün itibariyle TANAP aracılığıyla 9.4 milyar metreküp doğal gaz almıştır. Çok sayıda projeyi birlikte hayata geçirmiş bulunmaktayız ve hayata geçirmeye de devam edeceğiz. Yakın işbirliğimizin en son örneği geçtiğimiz yıl Mutabakat Zaptı Aralık ayında imzalanmış olan Türkiye-Nahçivan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'dir” şeklinde konuştu.

“Gaz iletim kapasitemizi önemli ölçüde arttırdık ve 2023 yılına kadar 11 milyar metreküpe ulaşması planlanan gaz depolama kapasitemizi 4.1 milyar metreküpe çıkardık”

Dönmez, Türkiye'nin, 2000 yılından bu yana bölgede enerji ticaret merkezi olma hedefine ulaşmak amacıyla küresel sahada öne çıkan projelere çok büyük katlılarda bulunduğunu aktararak, Türkiye'nin hem ulusal hem de bölgesel enerji güvenliğini daha da artırabilmek için çok boyutlu enerji politikasını takip etmeye devam edeceğini bildirdi. Bakan Dönmez,” Son birkaç yıldır altyapı projeleri geliştirerek doğal gazda arz güvenliğinin artırılmasına yönelik önemli adımlar atmış bulunmaktayız. İki adet FSRU'yu faaliyete geçirdik ve mevcut LNG terminallerimizin kapasitesini neredeyse iki katına çıkardık. Bu dönemde gaz iletim kapasitemizi önemli ölçüde arttırdık ve 2023 yılına kadar 11 milyar metreküpe ulaşması planlanan gaz depolama kapasitemizi 4.1 milyar metreküpe çıkardık. Ayrıca, üçüncü FSRU tesisi de bu yıl içinde faaliyete geçecek ve doğal gaz altyapımıza daha fazla esneklik sağlayacaktır. Bunun dışında ticaret faaliyetlerine önemli katkı sağlayacak doğal gaz vadeli işlemler piyasası İstanbul Enerji Borsası bünyesinde bu yıl açılacaktır” diye konuştu.

“Aldığımız üç sondaj gemisi ile Akdeniz ve Karadeniz'de kıyı ötesi arama ve sondaj faaliyetlerine devam etmekteyiz”

Türkiye'nin arz güvenliğini güçlendirmek adına atılan önemli adımlarından birinin de yerli kaykanların maksimum düzeyde kullanılması olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, kara ve deniz arama faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirtti. Bakan Dönmez,” Aldığımız üç sondaj gemisi ile Akdeniz ve Karadeniz'de kıyı ötesi arama ve sondaj faaliyetlerine devam etmekteyiz. Karadeniz'deki sismik ve sondaj çalışmaları, 2020 yılındaki en büyük off-shore gaz keşfi olan 405 milyar metreküplük doğal gazın keşfiyle sonuçlanmıştır. 2023 yılında şebekemize ilk doğal gaz akışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu vesileyle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili pozisyonumuzu yinelemek isterim. Bölge zenginliğinden ilgili tarafların adilane bir şekilde yararlanması gerektiğine inanıyoruz. Bölgedeki gaz sahalarının gelişmesini arzuluyorsak, bunun teknik ve ekonomik anlamda en uygulanabilir rota olarak Türkiye ile birlikte olması gerekmektedir. Bizler müzakereye her zaman her koşulda açığız” ifadelerine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ayrıca, Hazar Denizi'ndeki “Dostluk” hidrokarbon sahasının ortak keşfi ve geliştirilmesine yönelik Azerbaycan ile Türkmenistan arasında yapılan “Dostluk” başlıklı anlaşmayı karşılamakta olduğunu kaydetti. Bu anlaşmanın iki ülke arasında dostluğu daha da güçlendirmesini temenni ettiklerini vurgulayan Bakan Dönmez,” Bu anlaşmanın Türkmenistan doğal gazını Türkiye'ye ve Avrupa'nın geri kalanına ulaştıracak projelerin de önünü açmasını diliyoruz. Türkiye, hem Türkmenistan hem de Azerbaycan'a her türlü siyasi, teknik ve ekonomik desteği vermeye hazırdır” şeklinde konuştu.