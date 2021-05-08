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Bakan Dönmez, “Türkiye'nin lityumu 100 puanla sınavı geçti”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Türkiye’nin lityumu 100 puanla sınavı geçti” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Türkiye'nin lityumu 100 puanla sınavı geçti” dedi.


Bakan Dönmez, bor atıklarından elde edilen lityumun yüksek akım testlerinden başarıyla geçtiğini belirterek, lityumun kullanım alanları olan yerli ürünlerin lityum ile güç bulacağını kaydetti.


Dönmez, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Dünyada ilk defa bor atıklarından elde ettiğimiz lityum, Aspilsan tarafından bataryalarda yüksek pil hücreleri için gereken yüksek akım testinden başarıyla geçti.Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünleri yerli lityumla güç bulacak” ifadelerine yer verdi.

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